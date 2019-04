A to jim chyběli potrestaný Faust, zraněný Vokoun a Brandejs, který je na dva týdny ve Spojených státech. Tedy autoři čtrnácti z osmnácti štětských branek.

Duel rozhodly standardní situace. „V týdnu jsme se na to připravovali. Čekali jsme, že by mohly být důležité. No a to se také potvrdilo,“ těšilo jednoho z trenérů SK Karla Zunu. Nejprve se pravačkou trefil Křtěn, po něm levačkou Vacek.

„Ale i v první půli jsme měli šance ze hry, vždyť jsme dvakrát nastřelili břevno. Kluci určitě zaslouží absolutorium, makali na sto procent. Most hrál dnes na můj vkus až moc individualisticky, to my hráli jako tým.“

Štětí - Mostecký FK 2:0

Branky: Křtěn, Vacek, ŽK 3:5, poločas 0:0, r. Rouček, 150.

Štětí: Gabriel – Čámský, Ransdorf, Svoboda, Poráč – Křtěn (83. Feko), Kucler, Vacek, Stejskal, Mencl

(86. Beruška) – Slavík (90. Balaštík).