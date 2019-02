Štětí – Jediná trefa rozhodla utkání 11. kola krajského přeboru ve Štětí, kde domácí fotbalisté porazili Horní Jiřetín.

Nebezpečnější však byli v prvním poločase hosté. Jejich největší šance však Vrána ani Tomanec neproměnili. A po přihrávce Peterky se do kolonky střelců nezapsal těsně před odchodem do kabin ani štětský Tůma.



Ten si to však vynahradil po změně stran (54.), kdy si naběhl na centr Kuclera. Hosté se snažili alespoň o vyrovnání do posledních minut, Tomancovi však nebylo ve Štětí přáno. Ani v závěru na Michovského nevyzrál.



Stínem duelu bylo zranění domácího Kuclera, který po střetu s protihráčem musel v 63. minutě střídat a odjet na sešití.



V dalším kole se Štětí představí na hřišti AFK LoKo Chomutov.

Štětí – H. Jiřetín 1:0

Branka: Tůma, ŽK 2:4, poločas 0:0, r. Suchánek, 120.

Štětí: Michovský – Rejman, Ransdorf, Šimral, Tomášek – Remenec, Kucler (63. Poráč), Čermák, Tichý (77. Mencl) – Tůma, Peterka.