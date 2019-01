Štětí – Smolnou sérii nepřerušili fotbalisté SK Mondi Štětí ani v nedělním domácím duelu s Proboštovem. Hosté z Teplicka rozhodli o své výhře už v prvním poločase.

Proboštov se dostal do vedení ve 20. minutě po střele Kočího. „Gólman mi v kabině říkal, že míč celou dobu sledoval, ale pak nějak zvláštně zaplaval a bylo to. Hosté nás pak potrestali za to, že jsme zbytečně váhali s odkopem. Měli jsme to přitom dvakrát na noze, ale nedali jsme to ven z vápna. Přišel faul a Proboštov skóroval podruhé. Ve druhém poločase jsme zvýšili aktivitu, po přihrávce Čermáka snížil Malý, na víc už jsme ale nedosáhli.



Přitom jsme si pár celkem nadějných šancí vytvořili. Na druhou stranu je fakt, že také hosté tam něco měli. Nastřelili třeba břevno. Bohužel to nevyšlo, chtěli jsme doma konečně vyhrát. Škoda,“ povzdychl si trenér domácího výběru Jiří Ransdorf.



V posledním kole přeboru se Štětí představí na hřišti Kadaně.

Štětí – Proboštov 1:2

Branky: Malý – Kočí, Záveský (pen.), ŽK 2:2, poločas 0:2, r. Trégr, 150.

Štětí: Procházka – Poráč, Ransdorf, Vokoun, Kolář – Slanička, Hubený, Kucler (70. Matoušek), Rejman (80. Čermák) – Peterka (46. Malý), Mencl.