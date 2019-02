Brozany - Dělbou bodů skončilo okresní derby divizní skupiny B, když fotbalisté Sokola Brozany remizovali v domácím prostředí s SK Mondi Štětí, 2:2.

Domácí začali mnohem lépe, už ve 14. minutě je dostal do vedení vydařeným trestným kopem Gnahoui.

„Pak jsme ale přestali hrát. Jako by nás to vedení ukolébalo. Hosté nehráli žádný extra fotbal, spíš jen nakopávali míče. Měli jsme možnost zvýšit náskok před poločasem, ale Marič z penalty gólmana hostů nepřekonal.

Soupeř po změně stran srovnal a šel po chybě v naší defenzívě dokonce do vedení. V závěru jsme ale měli až drtivý tlak a Gnahoui z pokutového kopu alespoň vyrovnal. Mohli jsme i rozhodnout, Bittengel ale napálil jen tyč. Je to škoda, máme jen bod. Kluci však nedávají góly. To se ukázalo i tentokrát," poznamenal manažer Brozanských Jan Kudlička.

V dalším kole hrají Brozany na Kladně, Štětí hostí tým z Neratovic.





Brozany - Štětí 2:2

• Branky: Gnahoui 2 - Kucler, Hyka, poločas 1:0, r. Klupák, 420.

• Brozany: Vacho - Janda, Uka, Tupý, Bittengel - Kühn, Zadina, Franc, Marič - Sdiri (60. Vacek), Gnahoui.

• Štětí: Michovský - Šimral, Tůma, Slanička, Pícha - Rejman (81. Tichý), Cibulka, Kucler (85. Hamšík), Stejskal - Hyka, Benda.