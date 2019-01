Litoměřice – Smůla provázela litoměřické šachisty ŠK Slavoj Litoměřice i v posledním letošním kole II. ligy, když na domácí půdě hostili SK Děčín.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Litoměřičtí nezačali špatně, zápas byl velmi vyrovnaný, ale v závěru se nepodařilo ze třech nadějných partií vytěžit víc než jednu remízu. Vůbec poprvé se hráčům Slavoje nepodařilo vyhrát ani jeden duel a po remízách Miloše Kozáka, Stanislava Trejbala, Honzy Sourala, Jiřího Gregora a Vladimíra Bretšnajdra prohráli 2,5:5,5.



Další výsledky: Desko Liberec – ŠK Teplice 5:3, Sokol Mladá Boleslav – Zikuda Turnov 4:4, Jiskra Hořice – ŠK AD Jičín 4:4, Sokol Bakov n. J. – Unichess Praha 3:5, Chess Most – Spartak Ústí n. L. 6,5:1,5.



Do čela soutěže se vyhoupl Unichess Praha, který získal 15 bodů (25,5). Za ním následuje Sokol Bakov nad Jizerou 12 bodů (25) a Chess Most 10 bodů (23). Slavoj Litoměřice je se ziskem 3 bodů (18,5) na nelichotivém 11. místě. V pásmu ohrožených sestupem jsou tři družstva z regionu – Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Snad s příchodem nového roku vykročí lépe i hráči Slavoje, které v polovině ledna čeká nevyzpytatelná Mladá Boleslav.