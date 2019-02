Litoměřicko - Ve vloženém středečním kole ČFL se na domácím trávníku skvěle vedlo Brozanským, kteří porazili Vyšehrad 4:0. Litoměřicko naopak nestačilo na vedoucí celek soutěže z Chrudimi a podlehlo 1:3.

V předehrávce 17. kola stál před domácím FK nesnadný úkol. Hostil totiž lídra soutěže z Chrudimi. Svěřenci bývalého ligisty Pavla Jirouska se museli srovnat s tím, že do vedení šlo Litoměřicko – po akci, která měla oči.

V 10. minutě našel nabízejícího se Surmaje Zdržálek. Gólman Mrázek vyběhl, stihl však kličku Surmaje vyrazit pouze na jeho pravačku. Surmaj nezazmatkoval, zachoval přehled a nabídl Hanušovi, aby poslal míč do opuštěné brány. Poté se Chrudimští snažili manko smazat. Obrana FK pracovala skoro půlhodinku bez zbytečných chyb, i když jí v některých momentech hosté pomohli nepřesnou kombinací, či zakončením. V tom se polepšili Východočeši díky střelecky disponovanému Lukáši Kopeckému: „Ještě není nic definitivní. Musíme i druhou půli odmakat jako tu první," svěřil se autor dvou branek v rozpětí necelých pěti minut.

Po změně stran nechyběla domácím snaha, ale v koncovce to bylo bídnější než do přestávky. Hosté potvrdli, že nepřijeli do Máchova města zbytečně ztratit a naopak navázali ve svém úsilí zvítězit na fotbalově prima odvedenou čtvrthodinku půle první. Samozřejmě, že mám radost z toho, že jsem zúročil práci celého mužstva a završil ji hattrickem," usmíval se Lukáš Kopecký. O ještě výraznější brankový rozdíl se mohl postarat po chybě obrany FK Kučera. Plachý mu však včasným vyběhnutím zmenšil střelecký úhel a jeho technickou střelu vytlačil do bezpečí.

„Je vidět, že hosté mají ve svém kádru několik zkušených fotbalistů, což se promítlo nejen do jejich herního projevu, ale nakonec i do výsledku," zhodnotil zápas asistent FK Michal Slabý. Jeho protějšek Pavel Jirousek neskrýval spokojenost, ale zdůraznil: „Odvážíme si tři předpokládané body, ale na druhou stranu nelze přehlédnout, že jsme v první půlhodině nepředvedli výkon, za který by se mohla kabina pochválit.“

Litoměřicko - Chrudim 1:3

Branky: 10. Hanuš – 28., 33., 57. Kopecký, poločas 1:2, r. Šťastný, 160.

Litoměřicko: Plachý – Šimkovský, Václavek, Šustr, Grunert – Trýzna, Šlehofer, Jelínek (82. Batryn) – Hanuš, Zdržálek (60. Dvořák) – Surmaj (76. Blažek).

V posledních zápasech v dresu Brozan střelecky září Chukwuma. A dařilo se mu i proti Slavoji Vyšehrad, který si odvezl čtyřku. A tři góly měly pečeť právě domácího útočníka.

„S výjimkou úvodní čtvrthodiny zápasu jsme podali katastrofální výkon. Připravovali jsme se na brozanského střelce Chukwumu, ale stejně nám dal tři góly. Nelze mluvit o systémovém selhání, spíš o individuálních chybách. Je potřeba, aby hráči na svých postech dodržovali to, co mají, a kromě toho dokázali číst hru. Brozany nebyly tak zázračné, jak napovídá výsledek, to spíš my jsme zápas nezvládli," povzdychl si na klubových stránkách vyšehradský asistent Milan Kopřiva.

S tím souhlasil i vedoucí brozanského týmu Ján Kudlička. „Vyšehrad mě dnes zklamal, nečekal jsem, že to bude tak jednoduché. Je pravda, že to bylo hlavně o jednom hráči. Když je Chukwudi zdravý, je pro každého soupeře hodně nebezpečný.“ Brozanští si polepšili na 12. příčku. „O to víc mě stále straší ten zápas se Štěchovicemi, který jsme prohráli 4:5. Mohlo to být mnohem lepší.“

Brozany - Vyšehrad 4:0

Branky: 13., 24. a 60. Chukwuma, 87. Benda, poločas 2:0, r. Lafek, 105.

Brozany: Lipš - Franc, Cibulka, Stehlík, Bubeníček - Marič, Slanička, Studecký, Tichý (78. Hovorka) - Benda (88. Walter), Chukwuma (86. Šollar).

Mojmír Strachota