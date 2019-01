Litoměřicko /ROZHOVOR/ - Více sportů, více potíží. Český fotbal bojuje po porevolučním sportovním rozmachu s mnoha problémy. Jedním z vůbec největších je akutní nedostatek rozhodčích a třeba na Mělnicku dospěla situace už do takové podoby, že k duelům v nejnižších třídách soudci často ani nejezdí.

Předseda rozhodčích OFS Litoměřice Miroslav Vlašič | Foto: Deník/Jan Pechánek

Na Litoměřicku je situace o poznání lepší, o práci sudího zájem je. Přesto podle šéfa komise rozhodčích Miroslava Vlašiče stále nejde o dokonalý stav. „Se zájmem pískat přicházejí hlavně osoby od patnácti do osmnácti let. Nebudu ale lhát – těžké to je. A jak se říká – musíte mít koule,“ říká v rozhovoru Miroslav Vlašič.

Mnoho okresů bojuje s nedostatkem rozhodčích. Jak je na tom Litoměřicko?

Velký okres si vyžaduje velký počet rozhodčích. Máme jich tu pro okresní soutěže celkem padesát, což se někomu může zdát jako hodně, ale opak je pravdou. Rozhodčí chybí i nám, je to málo.

Přicházejí noví sudí?

Se zájmem pískat přicházejí hlavně osoby od patnácti do osmnácti let, pro ně je to dobrá forma přivýdělku. Kdybych vám měl říct konkrétní čísla, tak za půl roku si přijde vyzkoušet pískání pět šest lidí.

Jak se zapracovávají?

Po osobním kontaktu s komisí sudích proběhne seminář, kde jsou adepti proškoleni. Začínají u dětí a jako pomezní v soutěžích dospělých. Zde ale musí být individuální přístup. Pokud má někdo 150 centimetrů a je vyklepaný, nemůže jít u dospělých ani na lajnu.

Co můžete novým rozhodčím nabídnout?

Velkým lákadlem je poměrně rychlá cesta nahoru. Pokud se z vás stane šikovný rozhodčí, který ví, co a jak, za dva tři roky už můžete působit v krajských soutěžích. Největším tahákem jsou ale samozřejmě peníze. Přestože nejde o převratné částky. Nejraději bychom arbitrům dávali více peněz, ale to už nezávisí jen na nás, ale na celé Fotbalové asociaci.

Máte radu pro ty, kteří nad vstupem do světa rozhodčích přemýšlejí?

Ať si u nás pár zápasů vyzkoušejí, za to nic nedají. Nebudu ale lhát. Těžké to je a jak se říká – musíte mít koule. Doporučuji vyzkoušet si práci rozhodčího i fotbalistům. Právě hráči jsou mezi nejlepšími.

Hodně lidí se bojí, vesnický fotbal je pořád dost agresivní. Mám ale pocit, že inzultací a podobných excesů na Litoměřicku ubývá. Je tomu tak i podle vás?

Skutečně se tyto věci vytrácí. Na svazu neustále apelujeme na rozhodčí, aby si nic nenechávali líbit. Probíhají pravidelné semináře, kde je sudím k dispozici i celorepublikový instruktor, který u videa radí, jak se chovat. Zvedly se i pokuty za podobné prohřešky. Kluby i samotní hráči si pak moc dobře rozmyslí, zda nějaký průšvih udělají znovu.

Nedávno opustil ligovou scénu rozhodčí Radek Příhoda, který patřil k nejlepším českým sudím. Jak jste vnímal jeho odchod?

Radek Příhoda byl opravdu jedním z nejlepších a nejzkušenějších v Česku, jeho ztráty je velká škoda. Ale každý má právo na své rozhodnutí, tak je zapotřebí to akceptovat. Do jeho údajných problémů se svazem nevidím, takže nemohu soudit, jak moc velkou roli hrály v odchodu neshody a špatná atmosféra na ligové scéně.

Miroslav VlašičNarozen: 27. dubna 1981 v Teplicích

Fotbalová kariéra: Pokratice, Lukavec, Litoměřice, Libochovany, Milešov

Sudím od roku: 2005

Zaměstnání: vlakvedoucí – průvodčí

Rodina: děti Jirka a Mirek