„Osobně nesleduji každý fotbal, a když už, tak spíš v televizi. Řada členů našeho týmu ale monitoruje všechny dostupné zápasy, a navíc rádi chodí i na utkání místních soutěží. Jelikož je to naše první akce takového rázu, budeme se připravovat na všechna utkání stejně. Určitě najdeme mezi soupeři hodně známých a kamarádů, to ale nijak neovlivní náš přístup k zápasům, určitě budeme chtít jen vítězit,“ dodává kapitán.

Skládání mužstva přitom nebylo nijak lehkou záležitostí. „Hráče jsme si vybírat moc nemohli, protože naše firma je složena spíše z dámského kolektivu. Turnaj bereme především jako zábavu. To ale neznamená, že nebude touha po nějakém lepším umístění, popřípadě že se nepopereme o jednu z cen,“ řekl s úsměvem, ale i odhodláním. Své soupeře si tým sice mapuje, ale přehnanou rivalitu v turnaji nepředpokládá.

„Jsou to kluci, co dříve jako mladí hráli fotbal ve svém městě nebo na vesnici. V sou- časnosti aktivně hrají fotbal dva, z toho jeden za Štětí a druhý za Vědomice. Já osobně aktivně fotbal nehraji, pouze příležitostně rekreačně,“ říká kapitán týmu, který pracuje ve firmě na pozici vývojáře.

Reprezentanti firmy Schoeller Křešice zahájili přípravu na turnaj Zaměstnanecké ligy sháněním hráčů. Kapitán Jakub Šanda s nadsázkou přiznal, že to s trénováním to nijak nepřeháněli a střihli si jen pár tréninků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.