Mlékojedy – K předposlednímu testu před zahájením sezony si litoměřický FK pozval ambiciózního nováčka ČFL SK Slavia Louňovice. Pro domácí fotbalisty to byla užitečná prověrka před startem divize a hosté svým herním projevem naznačili, že ve třetí lize nehodlají paběrkovat.

Ilustrační foto | Foto: archiv

„Naproti týmu, který vyhrál divizní skupinu B o pět bodů před Vyšehradem, nastal v našem kádru opět velký pohyb. Z toho původního zůstali trenéru Karlu Jeřábkovi k dispozici jen čtyři hráči. Za ty, kteří odešli, přišla kvalita z pražské Slávie, Vltavínu, Žižkova, Kunic, resp. Dukly. Domnívám se, že tyto změny se staly ku prospěchu věci," je přesvědčen prezident SK Petr Šusta.



Litoměřičtí drželi se Slavií krok půl hodiny. „To jsme měli problém dostat se do šancí. Domácí totiž hráli koncentrovaně a pozorně. Věděli jsme však, že nasazené tempo, naše větší hráčská vyzrálost se postupem času musí projevit a to se také stalo. Do poločasu jsme stihli skórovat dvakrát a s přibývajícím časem naše převaha narůstala, vypracovávali jsme si šance. Po přestávce to ale byla přehlídka jejich výprodeje a nemuselo tak zůstat u proměnění pouze dvou z nich. Přesto si myslím, že obě mužstva předváděla solidní fotbal, na který se dalo dívat," zhodnotil přípravu trenér vítězů Karel Jeřábek.



O vedení 2:0 do poločasu se postarali ve 30. minutě Jeřábek a v 37. minutě Verner. Skóre ve prospěch hostí pak v dalším průběhu utkání navýšili Procházka z Vondráčkem, aby dvacet minut před závěrečným hvizdem dal „vlastencem" výsledku (4:1) definitivní podobu Daňhel.



„Každý takový zápas je pro nás užitečný. Z herního projevu Slavie byla patrná herně taktická kvalita. Pro nás šlo navíc o předposlední test před obnovenou premiérou v divizi se silným celkem Neratovic / Byškovic, která nás čeká doma v sobotu 9. srpna od 14 hodin.



Jak řekl kolega, stačili jsme vzdorovat pouze půl hodiny, pak už jsme nestíhali, protože drtivá většina hráčů SK jsou fotbalisté, kteří se kopané věnují na profi úrovni. Jinak nás v sobotu čeká od 16 hodin generálka proti Hrobcím a po ní se už soustředíme na první mistrovské utkání," řekl kouč domácích Štefan Knapík.

Litoměřice - Louňovice 1:4

• Branky: 70. vlastní (Daňhel) – 30. Jeřábek, 37. Verner, 56. Procházka, 58. Vondráček, poločas 0:2, r. Dvorský, 120.

• Litoměřice: Víšek – M. Novotný, Beran, Svoboda, Smetana – Rapavý, Grunert, Stožický, Hála – Pavlíček – Hýř (Tichý, Hranička, Rondoš, Horváth, Matějka, Hruška).

• Louňovice: Štěpánek – Čepelák, Daňhel, Štancl, Procházka – Kordiak, Verner, Jeřábek, Micka – Rejhon – Nykl (Vondráček, Knobloch, Medek, Blažek, Balšánek, Škorvánek, Běhounek).

Mojmír Strachota