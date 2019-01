Roudnice n. L. /FOTOGALERIE/ – Takto si závěr podzimu asi nepředstavovali. V domácím prostředí odevzdali všechny body soupeři.

Třetiligový nováček z SK Roudnice prohrál v duelu 16. kola (17. hraného) se Sokolem Ovčáry 2:4. Přitom po první půli vedli svěřenci Mariána Řízka 2:0.



Pokud někdo opustil stadion SK Pod lipou po první půli, asi jen těžko uvěřil tomu, že domácí nezískají tři body.



Domácí byli aktivnější, před brankou týmu z Mělnicka byli častěji, ale paradoxně mohli inkasovat jako první. Naštěstí pro domácí ale Hyka volej z levé strany netrefil. To potrestal o deset minut později Laušman. Po centru z pravé strany zakončoval Vobořil, míč se od tyče odrazil k Laušmanovi, který byl ve správný čas na správném místě.



Po půlhodině našlápl ve středu hřiště Medek, prošel až k vápnu, kde převzal míč roudnický kanonýr Laušman. Ten levačkou propálil Rohlíčka podruhé.

Začátek druhého poločasu domácímu výběru nevyšel. Ve 47. minutě totiž inkasoval, když se z pokutového kopu trefil Hyka – 1:2. Konktaktní gól Ovčáry nabudil, přestály další šance domácích a pak udeřily v 63. minutě.



Dittrich sebral na polovině míč, přešel přes tři protihráče a po jeho akci zakončoval se štěstím na dlouhou nohu Hašler. Čvrthodinky před koncem, kdy se domácí tlačili do útoku, přišla na polovině soupeře zbytečná ztráta (Hrdlička), následoval dlouhý pas za obranu, Kučera zastavil pronikajícího útočníka jen za cenu faulu a Ovčáry trestaly dvakrát.



Roudnice šla po vyloučení Kučery do deseti a z nařízeného přímého kopu se trefil Studený. Než se stačili roudničtí fotbalisté vyrovnat s tímto úderem, přišel další. V 76. minutě se totiž ze třiceti metrů trefil Svoboda, který možná trochu zaskočil Straku v roudnické brance.



I když měli domácí několik možností pohnout s výsledkem, nedokázali to. S přímými kopy Hrdličky a Kuchaře si excelentně poradil gólman Sokola Rohlíček.

Řízek: Těžko tomu věřit

Hodně zklamaný byl po posledním podzimním utkání třetí nejvyšší fotbalové soutěže trenér SK Roudnice Marián Řízek. Jeho svěřenci totiž podlehli na domácím hřišti Sokolu Ovčáry, který do té doby bodoval na hřištích soupeře pouze dvakrát. A tentokrát si z Podřipska odvezl tři body za výhru 4:2.

„Je asi pravda, že kdyby přišel někdo přišel po tom prvním poločase, asi by neuvěřil, že můžeme prohrát. Asi tam nastalo nějaké uspokojení, i když Erik, který prý fauloval, tvrdil, že to faul nebyl. Ta penalta hosty samozřejmě nakopla, ale i tak jsme to měli zvládnout. Fotbalisty v týmu máme kvalitní, někteří to ale nedokážou prodat,“ dodal trenér SK Marián Řízek.

Roudnice – Ovčáry 2:4

Branky: 20. a 30. Laušman – 47. Hyka z pen., 63. Hašler, 74. Studený, 76. Svoboda. ŽK: 53. Obrtlík – 53. Müller, 56. Horák, 52. Mareš, ČK 73. Kučera (Rce.). R. Koval. Diváci: 328.



Roudnice: Straka – Kučera, Obrtlík, Vaněk (67. Brandejs), Pícha (76. Ibe) – Kuchař, Kwame, Medek, Hrdlička – Laušman (86. Mikas), Vobořil.