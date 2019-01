Vědomice – Na jaře už je pouze jeden tým bez porážky – SK Roudnice.

Ilustrační foto. | Foto: Lenka Bradová

Svěřenci trenéra Mariana Řízka zdolali ve šlágru víkendového kola divizní skupiny B vedoucí Viktorii Jirny 2:1. Vrátili tak svému soupeři podzimní prohru.

Do vedení mohl dostat domácí před téměř sedmi stovkami diváků už ve třetí minutě Obrtlík, který si naběhl na dlouhý aut Vobořila. Štěpnička byl však u tyče včas.



V sedmé minutě udeřilo na druhé straně, Dubský našel Lemchiho, který se z hranice vápna trefil levačkou přesně – 0:1. Po úvodní čtvrthodině, kdy byli domácí možná zbytečně zatažení, se do první větší šance dostal po centru Mikase Vobořil, hlavou však pálil nad. O chvíli později vytěsnili hostující zadáci pokus Brandejse a poté nepropasíroval míč za záda gólmana ani Obrtlík. Ve 23. minutě se dostal do zakončení Vobořil, Štěpnička jeho pokus vyrazil a Pohořelý pálil mimo. Na druhé straně hlavičkoval těsně vedle Jindráček.



Nevyužitou příležitost potrestal ve 27. minutě Brandejs. Ten si naběhl na ideální uličku a rozesmutnil Jirnské poprvé. Po půlhodině hry pak přestřelil roudnickou branku Lemchi. Ve druhé části byli domácí mnohem aktivnější, k přímému ohrožení Štěpničky se však často nedostávali. Nebezpečné nebyly ani standardky, které rozehrával Kuchař.



V 72. minutě mohly rozhodnou Jirny, střídající Logojda naštěstí pro domácí branku netrefil. Na druhé straně to mohl potrestat Medek, ani on však vymezený prostor netrefil.



V 79. minutě se domácí dočkali. Po standardce se dostal k míči Bukač a se štěstím propálil gólmana Viktorie. Skóre už se neměnilo, i když dobrou možnost měl Kuchař i Brandejs.



V dalším kole se Roudnice představí opět v domácím prostředí. V neděli přivítá třetí Admiru Praha.

Roudnice – Jirny 2:1

Branky: 27. Brandejs, 79. Bukač – 7. Lemchi, ŽK 0:1, poločas 1:1, r. Kříž, 680.

Roudnice: Brauneis – Pohořelý, Vlček, Obrtlík, Putík (74. Kučera) – Medek (89. Adelt), Kwame, Kuchař, Mikas (46. Bukač), Brandejs –Vobořil.