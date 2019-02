Po bezbrankové první půli se prosadil v 50. minutě Slavíček, který si předtím vybojoval zdánlivě ztracený míč. Přesto, že hostům se povedlo srovnat na 1:1, dvacet minut před koncem rozhodl o roudnické výhře Kühn.

„Z naší strany to byl asi nejpovedenější zápas v dosavadní přípravě,“ hodnotil po utkání domácí kouč Jiří Šmidrkal. „Znovu jsme neměli kompletní sestavu, hráli jsme tak v trošku pozměněném složení, ale hráči to zvládli,“ pochvaloval si. Spokojen byl také s nasazením: „Bylo to z naší strany běhavější, bojovnější. V týdnu se o něco zlepšila i účast na trénincích, v čemž budeme, doufám, pokračovat,“ uzavřel.

Fotbal, příprava:

Roudnice – Dobroměřice 2:1 (0:0).

Branky: 50. Slavíček, 70. Kühn – 55- Kyncl.

Roudnice: Sailer (Doležal) – Skokan, Šmidrkal, Kühn, Matuszewski – Telerovský, Husák, Blažek, Hála – Slavíček, Dobiáš (Trejbal).