Horní Počaply - Fotbalisté třetiligové Roudnice nenašli přemožitele ani ve třetím přípravném utkání. Že by ale podlehli na trávě v Horních Počaplech Litoměřickým, kteří nastupují o dvě třídy níž, asi čekal jen málokdo.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle

Favorit se také dostal po prvním poločase do dvoubrankového vedení. Po změně stran ovšem Litoměřice srovnaly díky trefám Hraničky a Šikla. Vítězství si však Roudnice vzít nenechala.

„Jsme stále v plné přípravě, ten zápas byl spíš o vůli, o kondici. Asi nebyl tak atraktivní, hra neměla potřebné parametry, ale o to v tuto chvíli nejde. Jsme ve stádiu zkoušek, i tentokrát jsme si testovali nějaké hráče. Soupeř byl houževnatý, nebylo to snadné. Svůj účel utkání určitě splnilo," dodal trenér Roudnice Pavel Janeček.

„Také pro nás to byla užitečná příprava. Kluci si hodně zaběhali, pomalu si zvykáme, jaké to je lítat bez míče. To nás totiž asi čeká v sobotu v poháru. Tam si pravděpodobně také moc nekopneme," doplnil se smíchem kouč Litoměřic Štefan Knapík.

V sobotu se totiž jeho svěřenci utkají na domácím hřišti od 17 hodin s druholigovým FK Ústí. Roudnice hraje ve stejný den a čas znovu v Horních Počaplech, kde ji čeká v prvním kole Poháru České pošty Most.

SK Roudnice - FK Litoměřice 4:2

•Branky:Kratochvíl, Tichý, Šimkovský, Svátek - Hranička, Šikl, poločas 2:0.

•Roudnice:Procházka (75. Kysela) - Holas, Kratochvíl, Beran, T. Kučera - Šinkovský, Mareš, M. Kučera, Němeček, Brandejs - Tichý (od 60. min. Svátek, Brožík, Petrášek).

•Litoměřice:Divecký - Rapavý (46. Čámský), Svoboda (46. M. Novotný), Matějka, Dufek (46. Smetana) - J. Novotný (46. Kuchař), Grunert, Dolejška (70. Janča), Hranička, Lédl (75. Musil) - Tichý (46. Šikl).