Vědomice– Úspěšnější byli vnedělním divizním derby fotbalisté SK Roudnice, kteří před parádní návštěvou porazili rivala zBrozan 2:0. Hosté doplatili na neproměňováníšan­cí.

Hosté byli od úvodu nebezpečnější, v patnácté minutě po rohovém kopu překopl branku Rada. Roudnice o sobě dala poprvé výrazněji vědět o čtyři minuty později, kdy vyboxovaný míč napálil z hranice vápna Lukášek, ale Fišer stačil jeho pokus vyrazit. Ve 21. minutě už se ale domácí obránce trefil, když prostřelil klubko bránících těl. Na druhé straně jen těsně minul Veleba. Velkou příležitost k vyrovnání nevyužil ve 41. minutě Vacek, když pravačkou trestuhodně minul.

Do druhého poločasu vstoupily mnohem aktivněji hosté, Velebovi na poslední chvíli ukopl míč vracející se Obrtlík, vzápětí brozanský útočník sice překonal Lilka, ale na brankové čáře zastoupili gólmana spoluhráči. V 58. minutě se do jedné z mála šancí dostali Roudničtí, nevydařený lob Brandejse po pasu Obrtlíka však skončil v náruči Fišera. Na druhé straně vytěsnil míč po obstřelení Veleby Lilko. V 69. minutě předvedla Roudnice rychlou kombinační akci po ose Vlček – Medek – Slavíček a zakončující Brandejs – 2:0. Snížit mohl vzápětí Gnahoui po přihrávce Veleby, z malého vápna, ale nedokázal trefit ani branku. V závěru trefil ještě Rada břevno a se skóre nepohnul ani Veleba.

„První půlka byla z naší strany lepší, do druhé jsme vstoupili špatně. Nechali jsme hrát Brozany, které si vytvořily čtyři gólovky. Naštěstí je neproměnily. Dali jsme pěkný gól na 2:0 a dotáhli zápas do úspěšného konce. Těší nás, že přišla i pěkná návštěva, která viděla dobrý zápas,“ řekl po utkání domácí asistent Pavel Dohnal.

„Já myslím, že jsme hráli docela dobře, ale bohužel nejsme schopni proměnit ani ty nejvyloženější šance. Roudnici stačil jen průměrný výkon k tomu, aby nás porazila. Z minima dala dva góly. Ve druhé půli jsme chtěli hrát víc dopředu, protože jsme viděli, že domácí mají problémy s vysokými míči. I proto jsme vysunuli Diveckého. Dneska nevyhrálo lepší, ale šťastnější mužstvo,“ zhodnotil duel hostující kouč Václav Rys.

„Rozhodly neproměněné šance, domácí měli tři a dali z toho dva góly. My jsme jich měli osm nebo devět, z toho pět stoprocentních, ale nic. To se v podstatě opakoval zápas s Jirny a v Čelákovicích. Strašně se nadřeme na góla. Sice to tady mají všechno pěkný, ale lepší určitě nebyli. Měli jsme vyhrát.“

Na poslední minuty naskočil do hry také zkušený domácí středopolař Karel Mikas. Ten s brozanským stoperem souhlasil. „Určitě to rozhodla koncovka. Neměli jsme extra šance, ale dokázali jsme je využít. Naštěstí pro nás Brozany ne. A rozhodla i naše větší bojovnost. Zatáhli jsme se za půlku a vyráželi do brejků, soupeř asi čekal otevřenější fotbal. Každopádně jsou to pro nás tři hodně cenné body.“

Roudnice – Brozany 2:0



Branky: 21. Lukášek, 69. Brandejs, ŽK 2:2, poločas 1:0, r. Cupl, 1380.



Roudnice: Lilko – Kala (55. Miřatský), Obrtlík, Vlček, Lukášek – Medek, Pohořelý, Putík, Hruška (64. Slavíček) – Brandejs (87. Mikas).

Brozany: Fišer – Uka (46. Kopecký), Rada, Pešula, Hubený – Kühn, Divecký, Corea (74. Rosocha), Vacek (46. Hora) – Gnahoui, Veleba.