Ten chce dát příležitost mladým fotbalistkám pokračovat v kariéře. „Dříve hrála děvčata společně s chlapci, to je ale možné pouze do 15 let. Poté musela přestoupit buď do ryze dívčích týmů, který byl v našem kraji ale pouze v Teplicích, což bylo složité na dojíždění, nebo s fotbalem skončit. Proto jsme se rozhodli založit kategorie žákyň. Jelikož je ale o dívčí fotbal v regionu stále větší zájem, rádi bychom postupně založili i kategorii juniorek pro stárnoucí žákyně a také kategorii přípravky,“ doplňuje kouč, jenž má vystudovanou UEFA A licenci. „S fotbalem je nejlepší začínat už v útlém věku, dále chceme, aby měly holky plynulou návaznost v dalších kategoriích.“

Velký nábor do přípravky proběhne v areálu SK Roudnice 7. března, zájemkyně se ale mohou hlásit také přímo u Lačného na 730 170 182 či matej.lacny@gmail.com. „Máme několik tréninkových skupin, takže hlásit se mohou i úplné začátečnice,“ uzavírá.