Roudnice n. L. – Fotbalisté třetiligového SK Roudnice nad Labem podlehli v dalším přípravném duelu druholigovému FK Baník Most 1:2.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michael Kalinics

V mrazivém úterním večeru se domácím zranili v prvním poločase tři hráči, takže si museli vypomoci i hostujícím Vodičkou, který zařídil i jejich jediný gól.



Jako první zahrozili hosté po centru z levé strany. Zakončujícímu hráči však překazil radost včasným vyběhnutím gólman Rohlíček. Na druhé straně se do zakončení dostal po centru Medka Brožík. Jeho hlavička však skončila jen v náruči padajícího Belaně.



Hosté se dostali do vedení ve 35. minutě, kdy vystihli chybnou rozehrávku domácích. Za obranu si zaběhl Musiol (je v Baníku na zkoušce ze Slovanu Liberec) a pod padajícím gólmanem poslal míč do sítě. Roudnice srovnala na začátku druhého poločasu, kdy dotlačil míč do branky právě Vodička.



Vítězství zařídil Mostu v 75. minutě Mujagič, který zakončil únik z pravé strany přesnou trefou na zadní tyč. V závěru mohl vítězství pojistit Musiol, ale Rohlíček svůj tým podržel.



„Hráči už k tomuto zápasu přistoupili mnohem lépe než o víkendu proti Ústí, chtěli se soupeři vyrovnat. V té, dá se říct zdecimované sestavě, když chybělo hodně lidí ze základu, je to docela dobrý výsledek," poznamenal po duelu trenér domácích Pavel Janeček.



Toho však trápí další zranění svěřenců, když tři museli odstoupit. „Müllera trápí třísla, Brožík má výron v kotníku, Kešner upadl na koleno, které si bolestivě poranil. Až na dnešním tréninku zjistíme, jak moc je to vážné."



V sobotu by Roudnice měla sehrát v domácím prostředí další přípravný zápas, ve kterém od 11 hodin hostí Nový Bor.

Roudnice – Most 1:2

• Branky: Vodička – Musiol, Mujagič, poločas 0:1, r. Hamšík, 25.

• Roudnice: Rohlíček – Tesařík, Petrášek, Chalupa, Nádeníček – Brožík, Medek, Kešner, Brandejs – Svátek, Müller (Kučera, Soukup, Mikas, Vodička).

• Most: Belaň – Řehák, Lafrance, Žižka, Nguyen – Štefko, Rosendo, Kotlan, Mujagič – Musiol, Němec (Šraga, Nobst, Karič, Koudelka, Pokorný, Novotný).