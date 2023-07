Poté, co se bratři Mulačové za souhlasu klubového předsedy Václava Vohánky ujali řízení roudnického oddílu a před trenéry a rodiči nekompromisně vytýčili „španělskou cestu", drtivá většina z nich jim ukázala záda. „Dáváme vám týdenní ultimátum na to se rozhodnout. Pokud chcete spolupracovat s těmito trenéry nebo s rádoby španělskými odborníky, tak to bude bez nás. A bez nás všech, kompletně,“ prohlásil Lačný na společné schůzce.

Rodiče ho podpořili sepsáním otevřeného dopisu, ve kterém zdůrazňují kontroverzní minulost bratrů, jejich arogantní chování nebo podmínku účastnit se zpoplatněných kempů či placené fotbalové analýzy.

Co se více než týden po vyřčení zmiňovaného ultimáta změnilo, pane Lačný?

Nejdřív povím, jak ty schůzky probíhaly. Na té první nám byla představená nová sportovní koncepce, ona „španělská cesta". Řeklo se, že se dětem ruší příprava, která byla už naplánovaná, že musí absolvovat v srpnu kemp, který bude trvat čtyři týdny. Že je povinnost zaplatit 5 tisíc korun, jinak dítě nebude hrát, pokud kemp neabsolvuje. Všichni trenéři mi potvrdí, že to zaznělo. Později pan Mulač změnil rétoriku, že už to není povinné a že je to levnější. Za mě je to celé nesmysl, protože děti by i tak trénovaly pod domácími trenéry, navíc by to měly zadarmo, pokud odmyslíme členské příspěvky, které jsou ve všech sportovních klubech.

Průšvih. Španělská cesta může kdysi třetiligovému klubu pohřbít i dospělý fotbal

Vy jste označován za toho rebela, který dal novému vedení ultimátum.

Schůzka s vedením probíhala v pátek. My, co Mulače a jeho bratra Roberta známe, dávno věděli, že tohle nechceme. Na sobotu se svolala trenérská schůze. Já ani nebyl ten, kdo ji svolával, jen jsem byl pozvaný. Přišlo 95% trenérů, já jednal za dívčí úsek. Řekli jsem si stanovisko, které bylo jednoznačné; nechceme je v regionu, podle nás nás posílají na cestu, která není správná, především se nám ale nelíbí jejich minulost. Neměl jsem být ten, který bude říkat na pondělní schůzce s rodiči co a jak, ale protože se pana Mulače nebojím, už jsem s ním měl několik rozepří, tak jsem převzal iniciativu a řekl přede všemi ty podmínky.

A změnilo se něco?

Dívčí úsek se trhnul už v průběhu týdne. Měli jsme v jeho průběhu ještě jedno jednání, které svolal pan Vohánka. Pozval nás, tři trenéry. Čekal jsem, co z toho bude, ale absolutně tam nebyl žádný náznak toho, že by se něco změnilo, že by bylo ochota k nějakému vyjednávání. Tak jsme usoudili, že nemá smysl letargii prodlužovat. Dívčí klub bude působit v Hrobcích, kde našel i zázemí. Ostatní dívčí oddíly nám pomohly pomoct, pokud bychom nemohli hrát mistrovské zápasy v příští sezoně. Ale věřím, že pod hlavičkou SK Roudnice tomu tak bude moct být.

Co roudnická mládež? Ta pod SK Roudnice zůstává?

Tam je to složitější. Je tam více trenérů a víc dětí. Nejsou úplně jednotní v tom, co dál. Ale jsou jednotní v tom, že s těmi pány ne. Poslední dobou bylo panem Vohánkou naznačováno, že něco se s tou situací bude dělat. Celý úsek mládež čeká na to, co se tedy bude dělat.

Je tedy možné, že pan Vohánka pochybuje o správnosti „španělské cesty"?

Nevím, jestli pochybuje, ale asi pochopil, že to, co se stalo, nebude jen tak bez odezvy. On si asi myslel, že se nic nestane, že se dosadí bratři Mulačové a většina s tím bude v pohodě. Ale jednota trenérů a rodičů je velká. Je hezké to sledovat, protože se ukázalo, že pan Martin Mulač není žádoucí osoba. Ten jeho morální kredit je natolik nízký, že i lidi, kteří mají na fotbal rozdílné názory, se spojili a jeho tu nechtějí. A ani jeho bratra.

Mulač objasňuje španělskou cestu: Fotbal tím v Roudnici teprve začíná

Nutno říct, že pan předseda Vohánka Martina Mulače a jeho bratra Roberta do vedení dosadil proto, že je v novém výkonném výboru zástupce nadnárodní firmy, která má vlastníky v Madridu. A tomu zástupci se „španělská cesta" líbí, přeje si jí. Mohl by tak údajně dojít k umoření velkých klubových dluhů. A za ně prý můžete i vy, protože jste byl v tom starém výkonném výboru.

To je pravda, rok jsem v něm byl. David Lisec z výkonného výboru totiž odešel do Štětí, tak jsem kývl na to, že ve výboru budu jako ten pátý. Nabídku jsem přijal a fungoval jsem tam.

A můžete za ty dluhy? Za poslední čtyři roky je prý ztráta 3,7 miliónů korun.

Výkonný výbor nenese žádnou majetkovou odpovědnost. Já tam byl ten poslední rok, dluh vznikal delší dobu. Navíc jsem tam byl opravdu minimálně, jen do počtu. V době výkonných výborů jsem měl většinou tréninky. Ale ano, fakticky jsem tam fungoval. Ten dluh vznikal provozem, kdy nám současný předseda Vohánka účtoval energie areálu. Vyšplhalo se to do velkých výšin. Možná to zní zvláštně, ale v Roudnici je to majetkově tak propojené, že ta má předchozí věta má smysl. My jako sportovní klub upozorňovali na to, že nejsme schopni ty částky platit. Pan Vohánka odpovídal, že výkonný výbor má povinnost sehnat peníze, tak že ho to nezajímá. Moje chyba, a zároveň chyba vedení, byla v tom, že jsme na to nedokázali zareagovat. Sice se nadávalo, ale každá faktura se založila do účetnictví, čím se stávala povinnou k úhradě.

Pan Mulač se svým bratrem v Roudnici dlouhou dobu pořádá fotbalové kempy ze účasti trenérů ze Španělska. Vy jste si za tu dobu stačil na něho udělat názor, dokonce jste se s ním dostal do sporu. O co šlo?

Ono to má dvě roviny. Je tam osobní rovina a pak jde také o to, co může přinést roudnickému klubu, trenérům a hlavně dětem. Má osobní rovina je v tom, že na mě a na pár trenérů, kteří tu fungují, pan Martin Mulač podal trestné oznámení za pomluvu. Na facebooku jsme si totiž dovolili napsat, že ty jeho španělské kempy neodpovídají cenou a výkonem. On podal to trestné oznámení nejen na nás, ale i na celý klub samotný. Po tom všem mě překvapuje, že si ho sem pan Vohánka chce vzít.

A ta druhá rovina?

To je ten přínos pro klub a především pro děti. Pan Mulač se v regionu dlouhodobě pohybuje, je tu známý. Jeho morální kredit je hrozně nízký. Byl ve společnosti, která prodávala hrnce důchodcům, poté figuroval v kauze IKEM, která vznikla před rokem. Zabývala se jí i televize. Pan Mulač měl sice rozkostičkovaný obličej, ale je naprosto jasné, že to byl on. Ani se tím netají; snaží se z toho vykroutit, že prý jen prodával, že nevěděl, kdo mu tam chodí. Ale to by asi měl tušit… Za nás prostě je jeho morální kredit takový, že nemůže říkat trenérům, co mají dělat, a učit děti fotbal.

Kvíz: Poznáte slavné i méně známé severočeské fotbalové stadiony?

Buďme konkrétní. Co se vám na zmiňovaných kempech nelíbí?

Já sám jsem kempy dělal, tak vím, jak to funguje, kolik stojí, znám ty náklady. Ale je to o nabídce a poptávce. Když takové kempy chtějí rodiče dětem platit… Na to nelze nic říct.

A co se odbornosti těch „španělských" kempů týče?

Viděl jsem asi jeden trénink, pak videa na internetu. Já nechci nějak hodnotit španělské trenéry, jejich kvalitu. Vůbec je neznám, nevím, jakou mají licenci, jaká je jejich historie. Ale s trenéry jsme se shodli, že to není nic, po čem bychom si řekli „wow, to jsme ještě neviděli".

A co na to říkají rodiče dětí nebo ostatní trenéři mimo váš klub?

Když si člověk pročítá diskuze na neutrálních stránkách, tak většina má názor podobný tomu našemu. Na stránkách, které patří pořadatelům těch kempů, jsou negativní názory ihned mazány, stejně jako z nových klubových stránek SK Roudnice. Já ale opravdu nechci říkat, že ta metodika „španělských" kempů je špatná…

Z Roudnice během roku až do ligy. Beránek dokonce překonal Ljevakovićův rekord

Vadí vám spíš forma, jakou bylo podáno, že v Roudnici pro děti z klubu budou… A také to, kdo je pořádá.

Přesně tak. Pokud by nám to bylo podáno tak, že se ti španělští trenéři budou nejprve zúčastňovat našich tréninků, sem tam nám dají nějakou radu, vzdělání, tak si řekneme, proč ne, že to není špatná cesta. Ale když k nám přijdou lidé s takovou minulostí, navíc se chovají arogantně, nepřipouští diskuzi, tak to je úplně něco jiného. Ta arogance je bezbřehá. Jen slyšíme, jak vše děláme špatně. Nejen my, ale celkově že se v Česku dělá fotbal špatně. To ja takové to „vy jste blbci, my to umíme nejlépe, buďte rádi, že tu může být a asistovat nám".

Tohle vám řekli?

To bylo ohledně toho příměstského kempu, který má být v srpnu. Řekli nám, že když chodíme dopoledne do práce, tak budou trénovat děti trenéři ze Španělska. Odpoledne můžeme přijít, že budeme asistenti. A po měsíci se pak rozhodne, ke kterému týmu půjdeme. To přeci nedává smysl. Najednou by měl jít trenér, který má děti na starost dlouhou dobu a zná je, k jiným? Nebo někteří trenéři tam mají i své děti. Je to prostě nekoncepční.

Pan Martin Mulač chtěl a dál chce kandidovat na předsedu FAČR. Umíte si to představit?

Představit si to umím. Vzpomínám si, jak ho minule nemohli na svazu dostat od řečnického pultíku. Ale že by byl zvolený? To si představit neumím. A ani si to představovat nechci.