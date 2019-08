Roudnice hostí reprezentaci, Lvíčata U18 vyzvou Maďary

Fotbalová reprezentace do 18 let si dá dnes (úterý) v podvečer dostaveníčko v Roudnici. V rámci úvodního zápasu Memoriálu Václava Ježka přivítá stejně staré Maďary.

Kvalifikační utkání fotbalové reprezentace do 21 let na ME. | Foto: Deník / Pech Karel

Ve stejnou dobu odstartuje v Litoměřicích zápas Slovenska U18 s Ukrajinou U18, memoriál bude pokračovat v průběhu celého týdne. Středa nabídne zápasy Lotyšsko – Maďarsko (17.00 Brozany) a Severní Makedonie – Ukrajina (Most), ve čtvrtek si to od pěti rozdají v Litoměřicích Slováci a Makedonci, Češi se k zápasu s Lotyši přesunou do Ústí nad Labem. V sobotu jsou pak na programu zápasy o umístění, Roudnice uvidí v 11 hodin souboj o bronz, finále se hraje od 16.00 v Ústí nad Labem.

