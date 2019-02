Vilémov – Překvapení. Fotbalisté vedoucího týmu divizní skupiny B z Lovosic podlehli ve Vilémově. Ten přitom patří v letošním ročníku k týmům, které mají spíše sestupové starosti.

„Místo toho, abychom ve 20. minutě vedli 3:0 a bylo po zápase, tak jsme si to prohráli sami. Přitom tam měli velké šance Faust, Schön a Výborný, ale nic z toho. Laxní přístup v koncovce je neuvěřitelný. Není přece normální, abychom prohrávali s mančafty, které bojují o udržení," připomněl lovosický kouč Karel Zuna i nedávnou prohru s posledními Louny.

„Jen se potvrdilo, že žádný soupeř se neporazí sám. Někteří hráči si to neuvědomují. Já vím, že máme celkem solidní náskok, jenže já se nechci dívat na ostatní mančafty, mě zajímá ten náš. No a tentokrát to prostě nebylo dobré ani náhodou."

Vilémov - Lovosice 3:2

Branky: 42., 54 a 68. Kaňkovský – 86. a 89. Čížek, poločas 1:0, ŽK 4:4, ČK Čuda (V.), r. Duchoň, 160.

Lovosice: Marek – Šalda (72. Čížek), Obrtlík, Stejskal (70. Bubeníček), Šraga – Faust (55. Kočí), Holub (72. Kratochvíl), Schön, Králík – Svátek, Výborný (72. Svoboda).