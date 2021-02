V pořadu Reportéři ČT mohli diváci začátkem týdne v přímém přenosu vidět, kterak zmíněný sudí přijímá obálku s penězi, či jak ho sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad a další z obviněných Roman Rogoz oslovuje jako "říďu" a oznamuje mu, že je na jeho práci zvědavý. Ačkoliv stále platí presumpce neviny, uvedené důkazy na Petra Klupáka příliš dobré světlo nevrhají. Deník proto oslovil předsedu OFS Litoměřicko Jana Novotného, v jehož úřadu dříve Klupák působil.

"Reportáž jsem si samozřejmě pustil. Pochopitelně je to dost nepříjemné pro celý okres, ale rád bych upřesnil, že pan Klupák není členem okresního fotbalového svazu. Po vypuknutí kauzy rezignoval na všechny své funkce, neboť nechtěl poškozovat svým obviněním OFS Litoměřice," připomněl Klupákovy říjnové kroky šéf fotbalu na Litoměřicku.

"Dále v této věci musí rozhodnout policie nebo soud," nechtěl předjímat, jak kauza dopadne. Ohledně dotazu, zda Klupákovo jednání nepoškodí litoměřický fotbal, zůstal pozitivní. "Nevidím důvod, proč by to mělo mít dopad na celý okresní svaz. Každý člen FAČRu je odpovědný za své chování jako fyzická osoba, přenášet to na celý orgán by se to určitě nemělo."

Právě OFS Litoměřicko, kde už je znám termín okresního volebního kola, podle Novotného za poslední roky odvedlo dobrou práci. "Osmého dubna je Valná hromada, kam všechny, kdo mají domnění, že to děláme špatně, zvu, a rád představím delegátům naši práci za poslední dva roky," zakončil.