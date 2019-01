Hrobce – Koncem měsíce odstartují v I. A třídě kopané jarní odvety. Na ty se pilně připravují a současně těší v jednom z předních týmů zmíněné soutěže v pokratickém Sokolu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

„Myslím si, že při jednom z posledních testů na umělce v Hrobcích mužstvo prokázalo solidní herní pohodu, přestože jsem měl k dispozici pouze dvanáct lidí. Utkání mi ledacos napovědělo před domácím zápasem s Mojžířem, tedy co ještě zlepšovat. Proti Bezděkovu jsme z pohledu méně zasvěcených vyhráli dost vysoko, ale koncovka není nadále naší nejsilnější stránkou. Moje přání před prvním mistrákem je prosté, a to, aby se vyprázdnila marodka," říká pokratický trenér Michal Slabý.



„V to doufám i já," potvrzuje trenérova slova šéf Sokola Pavel Šemelík. A dále zdůrazňuje: „Na marodce totiž v této chvíli máme skutečně plno, neboť Krejčík, Starý, Rosenkranc, Grunert, Chvála, Bobek a Knop se musejí dát do kupy. O to větší respekt, potažmo úctu, si získali ti hráči, kteří se prezentovali proti Bezděkovu obdivuhodným nasazením. Takovým, kterým pozitivně motivuje naše áčko dorostenecké naděje. Poslední herní prověrkou bude duel v Postoloprtech."

Pokratice – Bezděkov 5:2 (1:1)

Branky: Kyzlík, Bergmann, Smetana, Rondoš, Fišara – Vokálek z pk, Čížek.

Pokratice: Slanina (60. Abdelkader) – Suk, Novák, Kocman, Vlašič – Smetana, Kyzlík, Dufek, Fišara – Bergmann, Rondoš.

Bezděkov: Lauko – Řezníček, J. Čížek, Matoušek, Buk – Hosnédl, Job, Vokálek, Pištora – O. Čížek, Jirásek (Čermák, Čada).

Mojmír Strachota