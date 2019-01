Litoměřice /FOTOGALERIE/ - Pokratický nováček I. A třídy si připsal do tabulky tři body, když v domácím prostředí porazil Velké Březno vysoko 5:2.

Pokratice – V. Březno 5:2

„Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale tak snadné to nebylo. Brzy jsme vedli, ale hosté dokázali srovnat. Do poločasu jsme však přidali druhý gól. Na začátku druhé půle bylo však vyrovnáno. Nechali jsme soupeře rozehrát standardku a nepokryli Šondu, který snadno skóroval. Ani tenhle gól nás ale nepoložil, kluci makali, šli za vítězstvím a výsledek se dostavil,“ těšilo trenéra domácích fotbalistů Miloslava Macela, který byl s výkonem spokojený.

„Měli jsme spoustu šancí, předvedli pěkné akce, mohli jsme nastřílet i víc branek. Ale je pravda, že nám to trochu skřípe směrem dozadu. Obranu jsme sice vyztužili Chloubou, ten však musel pro zranění střídat. Na defenzivě se snažíme stále pracovat. K tomu, že se hrál podle mého dobrý fotbal, přispěl i soupeř, který má řadu zkušených a kvalitních borců. Ať je to Rešl, Šonda či Stýblo. Velké Březno nehrálo žádného zanďoura, to nám vyhovovalo. Proto ten divoký výsledek. Ale určitě je pro diváky lepší 5:2 než po nějakém betonu 1:0. S úvodem soutěže jsem spokojený, cenný bod z Jílového jsme doma potvrdili. Teď by to chtělo něco přivést z Přestanova,“ přál si Macel.

Branky: S. Krejčík 2, Štekl, Bergmann, Knop – Rešl, Šonda, ŽK 4:3 ČK Cimpl (V. Březno), poločas 2:1, r. Hýbl, 150.

Pokratice: Ekrt – Bobek, Chlouba (55. Vlašič), Jirásek, Horák – Chvála (85. Rosenkranc), Knop, R. Krejčík, Štekl (46. Písař) – Bergmann, S. Krejčík.