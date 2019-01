Roudnice n. L. – V mistrovské soutěži se jim nevede podle předsezonních předpokladů, ale v Poháru České pošty se probojovali už do třetího kola přes Most a Admiru.

Roudnice - Králův Dvůr | Foto: Deník/Karel Pech

Fotbalisté SK Roudnice se úspěšnou sérii pokusí prodloužit dnes, kdy od 16.30 hodin hostí Zbrojovku Brno.



Fotbalový klub FC Zbrojovka Brno patří mezi nejúspěšnější české (československé) kluby. Největší slávu zažil brněnský celek ještě před rozdělením Československa, kdy získal ligový titul (1977 – 78) nebo vítězství v národním poháru (1959 – 60).



V samostatné české lize se mužstvo z největšího moravského města mohlo pyšnit každoroční účastí v nejvyšší soutěži až do roku 2011, kdy tým sestoupil do druhé ligy. Hned následující ročník se ale Zbrojovka vrátila mezi elitu.





Dlouhou řadu let minulého století odehrál brněnský fotbalový klub na slavném stadionu Za Lužánkami. V 60. – 70. letech se stadion stal dokonce největším v republice. Vešlo se na něj přes 50 tisíc diváků. Dodnes drží návštěvnostní rekordy, na utkání se Slavii v roce 1996 dorazilo 44 120 diváků. V průběhu let se přestalo adekvátně investovat do oprav či investic stadionu a kdysi fotbalový chrám nyní připomíná zříceninu. V roce 2001 se tak Zbrojovka stěhovala na městský stadion Srbská.



Během dlouholeté historie klubu, která se začala psát již v roce 1913, prošlo klubem mnoho úspěšných fotbalistů. Ať už šlo o Vlastimila Bubníka, Oldřicha Rulce nebo Karla Kroupu, v týmu Zbrojovky za téměř jedno století nastupovalo mnoho talentů, kteří nezůstanou zapomenutí v síni slávy brněnského fotbalu.



O roudnických fotbalistech má nový kouč Brna Václav Kotal přehled. „Co se týče kádru, tak tam mají velmi kvalitní fotbalisty, kteří dříve působili v první lize, třeba Hrdlička a Kratochvíl. O víkendu hrála Roudnice v Praze a prohrála v ČFL s béčkem Sparty 1:2. Podle očitých svědků podala velmi dobrý výkon," vyjádřil se Kotal ke středečnímu soupeři.



„Naším cílem ovšem musí být postup, už jen z toho pohledu, že je mezi námi rozdíl dvou soutěží. Chci věřit, že po úspěšném výsledku se Znojmem se nálada trošku uvolní a zlepší. Příležitost v zápase dostanou hráči širšího kádru," prozrazuje na klubovém webu trenér Kotal i s ohledem na marody jako Zavadil, Mezlík, kteří na pohár ještě nepojedou, a dále Suse, Kaščáka a Traorého, kteří jsou dlouhodobě mimo hru.



Na duel se domácí borci těší. „Ten zápas bereme jako svátek, kluci by to tak měli i brát. Věříme, že po těch všech trablech na nás diváci nezapomněli a podpoří nás v co nejvyšším počtu," přeje si trenér Roudnice Pavel Janeček.

V třetiligové soutěži podlehl tým z Podřipska v neděli na hřišti rezervy Sparty 2:1. Do hry se zapojila i opora zadních řád Kratochvíl. „Po nachlazení jsme ho nasadili před koncem, aby nám pomohl při standardkách. To se také téměř vyplatilo, v 90. minutě byl v šanci. Postupně se nám vyprazdňuje marodka. Do hry už může zasáhnout i Hrdlička (na snímku), kterému skončil dvouzápasový trest. Uvidíme, zda se soupeř představí kompletní. Teď v lize vyhrál a zvedl si určitě sebevědomí. Zdá se, že to tam nový kouč trochu srovnal. Hosté jsou samozřejmě favoritem. Ovšem před soutěží jsme v přípravě potrápili Teplice, snad se nám to povede i tentokrát."



Netrpělivě vyhlížejí duel i svěřenci Pavla Janečka. „Na tento zápas se těším. Ještě aby ne, pro každého z nás je motivací zahrát si proti prvoligovému mančaftu. Navíc na lavičce Brna působí nově Václav Kotal, za kterého jsem se Hradci Králové neprosadil, ale jako trenéra a člověka si ho velmi vážím. O to větší to má pro mě náboj," říká domácí stoper Tomáš Petrášek.



„V současné nepříznivé situaci, kdy se nám úplně nedaří v soutěži, máme hodně zraněných a vzhledem ke známé propírané kauze, by nám takový zápas mohl znovu vrátit chuť do fotbalu, něco změnit, nastartovat nás. Těší se asi každej, já osobně doufám, že to bude zajímavej zápas pro lidi a uděláme nějakej fakt dobrej výsledek," přeje si ofenzivní středopolař SK David Brandejs.



„Na tohle pohárové utkání proti ligovému Brnu se moc těším. Je to zkusenost – zahrát si proti ligovým fotbalistům a věřím, že s klukama urveme postup. Určitě na hřišti uděláme maximum," dodává obránce Mario Križan.



„Hrajeme proti prvoligovému Brnu, což je samo o sobě velká motivace. Je to možnost se ukázat, takže budeme chtít samozřejmě předvést co nejlepší výkon. Také doufám, že přijde co nejvíce diváků a vytvoří u nás krásnou atmosféru," přeje si záložník Radek Tichý. „Je to konfrontace s první ligou, Doufám, že přijde dost lidí a věřím tomu, že dokážeme Brno potrápit," přeje si také jeho kolega Martin Kučera.