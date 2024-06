ANALÝZA: Fotbalové postupy a sestupy. Kolik týmů bude postupovat z I.A třídy?

„Důvodem pro zkrácení volného přestupového okna změnu je, že kluby budou před losovacími aktivy vědět, s kolika hráči mohou počítat. Asociace tím získá čas navíc, ve kterém vyřeší palčivý problém, kterým je pomalé vyplácení částek za odstupné. Nově dojde k rozdělení částky na dvě splátky - první již na začátku července,“ informoval web FAČR.

Kdo využil volného okna k přestupu?

David Mrázek (Litoměřicko – Dobříň)

Luboš Kyzlík (Pokratice - Brňany)

Vladimír Šrettr (Dušníky – Přestavlky)

Dominik Lenrt (Lovosice – Libotenice)

Martin Suchý (Lovosice – Chuderov)

Petr Bartůněk (Roudnice n. L. - Podlusky)

Bohdan Tanchak (Úštěk – Býčkovice)

Roman Bereš (Lukavec – Býčkovice)

Vojtěch Souček (Žitenice – Svojetice)

Marek Faust (Křešice – Litoměřicko)

David Holeček (Křešice – Třeboutice)

Petr Chvála (Křešice – Pokratice)

Michal Jakub (Křešice – Zahořany)

Radek Polák (Křešice – Velké Žernoseky)

Lukáš Řezáč (Křešice – Rovné)

Lukáš Smejkal (Křešice – Bechlín)

Jakub Vaněk (Křešice – Zahořany)

David Černuška (České Kopisty – Úštěk)

Zdeněk Satran (České Kopisty – Lovosice)

Lukáš Dlouhý (Rovné – Chodouny)

Tomáš Danč (Hoštka – Dolní Beřkovice)

Vasil Yakyma (Hoštka – Chodouny)

Václav Kozel (Liběšice – Úštěk)

Václav Černý (Černiv – Terezín)

David Červený (Černiv – Terezín)

Petr Hesko (Černiv – Terezín)

Tomáš Turan (Libochovice – Dušníky)

Daniel Andrle (Třebenice – Medvědice)

Vlastimil Tajč (Bechlín – Dolní Beřkovice)

Josef Kalhous (Bechlín – Dolní Beřkovice)

Zdeněk Čmejla (Lounky Chodouny - Křešice)

Dominik Herzinger (Podlusky – Vědomice)

Josef Pešek (Bříza – Jeviněves)

Daniel Hajný (Ploskovice – Býčkovice)

Jan Kaiser (Ploskovice – Býčkovice)

David Růžička (Terezín – Bohumín)

Ladislav Svoboda (Libochovany – Lovosice)

Vratislav Laube (Medvědice – Křesín)

Milan Husák (Třeboutice – Terezín)

Milan Rafael (Kostomlaty – Smíchov)

Jaroslav Semerád (Střížovice – Židovice)

Tomáš Šmajsl (Libínky – Křešice)

Michal Ferenc (Přestavlky – Budyně nad Ohří)

Tomáš Zelenka (Přestavlky – Budyně nad Ohří)

A jak se hýbalo s tabulkovými cenami? Týmy v třetí nejvyšší soutěži platily za hráče, kteří mají devatenáct až třiadvacet let 70 000, nově zaplatí 100 000. V divizi stouplo odstupné z 50 tisíc na 70 tisíc a v krajském přeboru z 30 tisíc na 50 tisíc. U hráčů mezi 24 a 29lety je nárůst v MSFL a ČFL Z 56 000 na 80 000, v divizi ze 40 000 na 56 000 a v krajském přeboru z 24 000 na 40 000.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

U fotbalistů mezi třiceti a třiatřiceti lety zaplatí týmy v ČFL a MSFL nově 50 000 místo 35 000, v divizi 35 000 místo 25 000 a v krajském přeboru 25 000 místo 15 000.

Výše tabulkového odstupného za přestup v kategorii mužů.Zdroj: FAČR

Od I. A třídy níž připlatí kluby za nové hráče tabulkově o jednotky tisíc více. Například za mladíky mezi devatenácti a třiadvaceti lety stouplo odstupné v prvních třídách o pět tisíc na 30 000 v áčkových, respektive 25 000 u béčkových. O deset tisíc vzrostlo v rámci okresního přeboru, kde klub nově zaplatí 20 000 (Všechny sumy najdete přehledně v tabulkách).

Zahořany přebudovaly kádr. Přinese to v budoucnosti kýžené ovoce?

Vždy pak platí, že klub musí zaplatit sumu podle soutěže, kterou hraje nejúspěšnější mužstvo v kategorii mužů. Změnou prošla také tréninková kompenzace, která se nově nevyplácí do třiadvaceti let, ale pouze do jednadvaceti. Částky však byly rovněž navýšeny.