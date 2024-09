Mladíci, které vede trenér Miroslav Otta, naposledy doma podlehli děčínskému Junioru 1:2. „Bylo to vyrovnané, bohužel rozhodly fatální chyby našeho brankáře. On to ví, vzal to na sebe, zachoval se správně. Bylo to prostě o chybách a my jich udělali více,“ pokrčil rameny pokratický kouč.