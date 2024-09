„Máme pět nováčků, kteří do dorostu přešli ze starších žáků. Byla tam trochu nervozita. Ti kluci přešli z okresní žákovské soutěže do krajské soutěže dorostu. Čekalo se jiné tempo. Bohužel se nám tam kupily individuální chyby. S porážkou jsme vlastně i počítali, v konečném výsledku jsme to ale čekali horší,“ řekl Deníku trenér Jiří Hložek.

Tamní dorostenci hráli minulou sezonu krajský přebor, letos raději zvolili nižší skupinu. „Jsme vesnický tým, tak to je. Máme u dětí velký rozptyl. Tak trochu jsme se přeboru báli, takže jsme šli dobrovolně do I.A třídy. První zápas proti Štětí jsme museli odložit, spousta kluků byla ještě někde na prázdninách. Ve Vaňově nám chyběli ještě čtyři hráči. Teď už budeme pohromadě, další zápasy nám nastaví zrcadlo,“ má jasno.

V současné době je práce s mládeži velmi těžká. Trenéři musí často vybalancovat své chování. „Musíte být hodně citliví, někdy si připadám jako psycholog. Pro naše kluky je fotbal radost, koníček. Logicky tomu neobětují tolik, jako třeba kluci z roudnické farmy. Mají své koníčky, záliby. Je to těžké. Musíte je naladit mentálně a fotbalově, aby se nám to nerozpadlo. Je potřeba být opatrný,“ usmál se Hložek.

V TJ Dobříň se 49letý kouč věnuje mládeži už 8 let. „Začínal jsem s mladší přípravkou, postupně jsem šel s kluky až do dorostu. Je pro nás složité složit dorost. Hodně nám pomohl fakt, že k nám před sezonou přišli čtyři kluci z Bechlína. Takže to pořád nějak udržujeme. Ale není to lehké,“ pokýval hlavou.

Mládežnické fotbalové týmy. Budoucnost pro nižší fotbalové soutěže, pro řadu klubů ale luxus, který si musí hýčkat a starat se o něj. „U nás to bohužel vidím černě. Myslím si, že není problém v dětech ale v lidech, co by se o to starali. My to tady potáhneme ještě jednu sezonu, pak se uvidí. Vedení klubu se musí snažit co nejvíc komunikovat s obcí. Byla by škoda, kdyby u nás mládež nefungovala, dětí je dost,“ má jasno.

„Na druhou stranu dostala vedení klubu do rukou mladší generace. Tak třeba někoho zblázní. Musíme také počítat s větší likviditou hráčů. Sportů je hodně, přijdou jiné zájmy. Tak to prostě je,“ dodal.