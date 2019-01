Pikl: Sundal jsem kopačky

Hrobce - Když na konci loňské třetiligové sezóny končil libochovický Aleš Pikl (2. 4. 1975, mj. Roudnice, Blšany, Žižkov, Ostrava, Most, Prešov, Chomutov) v Brozanech, pověsil kopačky na hřebík (a to i v reálu). Teď je ale sundal, obul a naskočil do krajského přeboru v dresu Baníku Modlany. O víkendu hrál v Hrobcích. A proč?

Aleš Pikl | Foto: archiv

„Sice jsem skončil. Už mě to nějak nenaplňovalo. Odehrál jsem jeden zápas v létě za Brozany, protože zavolal trenér Jirka Němec, že ještě nemá zaregistrované nějaké hráče, ale pak jsem zase přestal. No a nedávno se mi ozval Martin Hrdlička z Modlan s tím, že má málo lidí. Tak jsem jim šel pomoci, ovšem s tím, ať ode mě už nikdo nečeká nic slavného. Na jakém postu nastupujete? Hraju takového podhroťáka. Já už toho moc neoběhám, takže jsou za mnou dva běhaví kluci. Kolikátý zápas za Baník jste v Hrobcích odehrál? Asi tak čtvrtý, pohár a tři mistráky. Modlany jsou poslední, ale podle jmen to není tak špatný mančaft - Klimpl, Dolejška, vy a další. Bodů je málo, ale snad se to zlepší. Třeba naposledy s Krupkou jsme smolně prohráli 0:1, tady zase dostali gól ze třiceti metrů. Hráli jsme s lepšími mančafty, ty slabší snad porazíme. Uvidíme vás v dresu Modlan i na jaře? To teď opravdu nedokážu říct. Zní to blbě, ale jdu fakt zápas od zápasu. Ráno vstanu a nemůžu chodit, všechno bolí. Už to prostě není ono.

Autor: Ladislav Pokorný