Co jste řekl zástupcům klubů po zvolení?

Poděkoval jsem nejen za sebe, ale i za celý nový výkonný výbor, za důvěru kterou do nás delegáti vložili a že budu dělat vše abychom navázali na dosavadní práci.

Kterou věc jste udělal nebo uděláte jako první?

První krok je, že bych si rád minimálně jeden den odpočinul a načerpal sílu do další práce. Hodně sledovaný je také plán restartu soutěží. Kluby musí dostat dostatek informací, každý čeká na to kdy konečně bude sport uvolněn.

Co si tedy dáváte jako hlavní cíle pro toto volební období?

Cílem je zapojit víc obce a města do sportu a zajistit tak podporu i pro kluby hrající jenom soutěže dospělých, protože na ty je dost často zapomínáno. Dost se infrastruktura v klubech zlepšila, ale pořád tam vidím rezervy k tomu, aby to bylo lepší. V tom nám musí pomoci právě starostové a zastupitelstva jednotlivých obcí a měst. Samozřejmě priorita číslo jedna je u nás mládež. Určitě cílem je provázanost všech klubů ve výchově mládeže ve společném myšlení, chceme více zapojit kluby do společné práce okresních výběrů a podobně. Máme v regionu opravdu silnou základnu a je škoda to nevyužít.

V jakém stavu je fotbal na Litoměřicku?

V současné chvíli to nedokážu asi říct, protože pandemie všechno prozatím ničí. Před covidovou dobou jsem přesvědčen, že fotbal na Litoměřicku byl ve výborné kondici, protože v klubech jsou funkcionáři, kteří dělají fotbal s láskou. Ukázalo se, jak to v klubech funguje na jedničku.

Všiml jsem si, že jste navštěvoval jednotlivé kluby. Který vám udělal největší radost a který vás zklamal?

Navštívil jsem toho dost a to není ještě konec už v příštím týdnu musím dotáhnout zbytek klubů, které jsem nestihl. Radost mi dělají úplně všude, protože si vážím každého klubu a funkcionáře. Kluby na Litoměřicku dělají fotbal opravdu dobře.

Přejděme k rozhodčím. Je jich na Litoměřicku dostatek?

Rozhodčích nebude nikdy dostatek, ale díky tomu stavu co máme, se snaží Mirek Vlašič se svou komisí dělat maximum. Osobně jsem před valnou hromadou všem rozhodčím napsal, že jim děkuji za své období 2017-2021. Až na malé nedostatky byla jejich práce v pohodě. Sdělil jsem jim, že rozhodčí jsou vždy obrazem celého svazu.

Je mezi veřejností dostatečný zájem o to stát se rozhodčím?

Za volební období se přihlásilo několik desítek rozhodčích, ale zůstalo jich pouhých dvaadvacet. Několik jich také skončilo buď z pracovních nebo jiných důvodů. Přesto zájem není takový jako tomu bylo před patnácti lety.

Čím si to vysvětlujete?

V dnešní době je to opravdu složité, rozhodčí jsou nejen mediálně, ale i lidsky postaveni do obtížné role.

Dokážete říct, jak koronavirus ovlivnil fotbal na Litoměřicku?

Koronavirus zlikvidoval defacto úplně všechno. Nejen sport, ale i mezilidské vztahy a jen horko těžko se to bude vracet do normálu.

Mohl by způsobit i ukončení činnosti některých klubů?

Obávám se, že určitě o některé kluby přijdeme. Přesto se budeme snažit, aby tomu tak nebylo.

Máte nějaký konkrétní plán?

Zásadní je to, kdy dojde k rozvolnění sportu.

Vypadalo to, že by se mohlo ve dvaceti trénovat od pondělí…

Svitla tu naděje že 12. dubna. se konečně bude moct začít trénovat do 20 osob, ale zajímavé rozhodnutí, nebo-li názor nového ministra zdravotnictví, o několik hodin později, všechno zhatil. Ze všech svazů udělal hlupáky, to je prostě špatně. Okresní fotbalový svaz Litoměřice plánoval, pokud by to šlo, restart zahájit 9. května.

Jaký tedy máte plán nyní?

Zatím vůbec nemáme jasno, co bude. V rámci všech sportovních svazů dochází k velkému tlaku na politickou sféru. Pořád žiji v představě, že bude moci dvacet lidí pohromadě trénovat.