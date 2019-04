Fotbal v Pokraticích, to je výborná parta, která bojuje za svůj klub i v momentě, kdy musí začít znovu až od nejnižší soutěže. Nyní se ale pokratický celek drží na předních příčkách okresního přeboru a znovu patří k elitě Litoměřicka.

Před lety, kdy došlo ke spojení Pokratic-Litoměřic s celkem FK Litoměřice, totiž nový klub, FK Litoměřicko, přebral nejen některé hráče, ale i veškeré soutěže, které do té doby Pokratice hrály. Několik funkcionářů a hráčů, kteří se spojením nesouhlasili, spolu se skalními fanoušky, ale udrželi klub, jenž funguje už více než 70 let, při životě a od IV. třídy začali znovu pracovat na návratu.

„Postupně se nám ozývají další hráči, kteří by se sem rádi vrátili, případně hráli za náš celek, už jen proto, že na naše tréninky chodí třeba 14 hráčů,“ osvětlil současný prezident oddílu Michal Motejl. „Mnozí nás sice pasují na postup do I. B třídy a chtějí se na nás vytáhnout, za to ale my nemůžeme. Chceme hrát na úrovni, na kterou máme, důležité je, že to tu ty hráče baví, že mají možnost si zatrénovat třeba i v lepších podmínkách, než v jiných klubech,“ dodal.

Velkou zásluhu na tehdejší obrodě měl Miloslav Macela, jenž byl šéfem klubu a zároveň trenérem. „Případný postup nebude snadný, protože po něm touží i další celky. Snad by nám pomohou naše posily,“ řekl současný předseda Sokola David Keltner. „V klubu máme aktuálně skvělou partu v čele s prezidentem oddílu Michalem Motejlem, výraznou měrou k tomu přispívají nejen samotní hráči, ale všichni, kterým není oddíl naší jednoty lhostejný,“ dodal současný šéf, jenž převzal štafetu právě od Macely.

„Fungovat jsme nepřestali proto, abychom mohli dál dávat příležitost nadějím, které v Pokraticích rozhodně jsou, chceme dávat šanci hlavně místním,“ dodal Motejl, pod jehož slova se podepsal i kouč Radek Knop. Pokratice v posledním kole zvládly derby s Žitenicemi a v nejvyšší okresní soutěži zatím drží druhou příčku.