Česká fotbalová reprezentace do 21 let se chystá na důležité listopadové zápasy kvalifikace o evropský šampionát. Užít si lvíčata mohou fanoušci na severu Čech. Čtvrteční zápas s fotbalovým trpaslíkem ze San Marina se bude hrát na fotbalovém stadionu v Chomutově (18.00).

Reprezentační záložník a hráč Teplic Patrik Žitný. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

„Chceme napravit říjnové zápasy, ve kterých jsme získali dva body. Věděl jsem, že to bude těžké, soupeře sleduji. Bylo mi od začátku jasné, že naše skupina bude hodně vyrovnaná a v říjnových zápasech se to potvrdilo, protože Řecko i Skotsko mají kvalitu, to samé i Chorvatsko,“ říká trenér reprezentace U21 Karel Krejčí. Samotnému by se mu líbilo mít v tabulce o dva body více.