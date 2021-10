Těm svým skalním fandům vzkazují Jaroslavové Lauryn a Valeš, Václavové Zich a Jareš s Chládkem, dále Milan Kontra, Luboš Lep, František Šejc, Jiří Hůček a Zázvorka, Vlastimil Procházka, Oldřich Kubík, Zdeněk Beran a Milan Hervert. „Nemůžeme zapomenout ani na trenéry Studničku a pokračujícího trenéra Josefa Kaisra, kteří s námi společně tehdy vytvořili skvěle fungující fotbalový stroj. Je potřeba připomenout také člověka, na kterém to celé stálo,, což byl důstojník, tehdejší velitel školy, Milan Rada. Vojenský sport měl tehdy na starosti Petr Brodil.“

„Zvládali jsme ty nejnáročnější a nejtvrdší souboje s tím, že každý z nich jsme chtěli dotáhnout do vítězného konce,“ připojila se jedna z dalších bývalých opor Jaroslav Horký.

Pro jednu z legend Pavla Pivoňku se působení v tomto mužstvu stalo odrazovým můstkem k cestě do ligového Hradce Králové, který s úsměvem konstatoval: “Ne nadarmo se tamějšímu mančaftu říkalo Votroci, což platilo stejně tak i tady v Litoměřicích!“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.