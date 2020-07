Jaké máte vzpomínky na Litoměřicko?

Jsem rodák z Litoměřic, bydlím tam a nedám na ně dopustit. Působil jsem tam u dorostu, mám k Litoměřicím vztah, ale nabídku trénovat Českou Lípu jsem nechtěl odmítnout, beru to jako posun. Na tréninky a zápasy do České Lípy dojíždím.

Nově trénujete tým v divizi, je pro vás výzva?

V minulosti jsem s Litoměřickem nebo Velvary hrál Českou fotbalovou ligu. Vzhledem k poslednímu půlroku to jistý posun bude, ale trénoval jsem i ve vyšším soutěžích.

Jaký jste trenér?

Umí ve mně bouchnout saze (úsměv). Mám rád kontakt s hráči, v kabině musí být dobrá atmosféra a zábavu. Přesně také prostředí v České Lípě je, takže mi angažmá v Arsenalu vyhovuje. Nemám rád, když kluci chodí na tréninky otrávení a já bych jim to ještě znepříjemnil. Zvýšit hlas občas musí každý trenér, to je jasné, ale mám rád dobrou náladu.

Jak se zrodilo vaše nové angažmá?

Znám se s panem Hejnou a Šimkovským z předchozího působení. Oslovili mě s nabídkou trénovat hlavní tým Arsenalu. Nechtěl jsem se už nikde plahočit kvůli fotbalu. Chvilku jsem tuto nabídku zvažoval, a pak jsem ji přijal.

Podle hodnocení prvního zápasu, ve kterém jste Českou Lípu vedl, jste spokojený nebyl. Proč?

Jsme na začátku nějakého vývoje s klukama, nejprve jsme se museli poznat. Měli jsme dva společné tréninky, a pak jsme nastoupili do přípravného zápasu. Čekal jsem, že bude lepší nasazení a výkon hráčů. Je pravda, že jsem z prvního zápasu potěšený nebyl.

Jak jste zatím spokojený s přípravou na novou sezónu?

Je tam plno dovolených. V minulosti jsem působil v klubech, kde tyto záležitosti byly před sezónou vyřešené. Těžko budeme v České Lípě nutit hráče, aby si dovolenou brali v době, kdy neběží sezóna nebo příprava na ni. Nyní jsme navíc v preventivní karanténě, takže i tato skutečnost nám přípravu nejsem, máme hodně omluvenek a tým je v karanténě.

Přístup hráčů k tréninkům je dobrý?

V tomto ohledu si stěžovat nemůžu. V Arsenalu jsou zkušenější i méně zkušení fotbalisté. Některé znám z minulosti, například Jakuba Šimkovského nebo Radka Dvořáka. Tito hráči ví, co od nich očekávám a rychle to pochopili i ostatní kluci. Nebudeme si nic nalhávat, jsou mezi klukama rozdíly, se kterými si budeme muset poradit, ale tréninkové nasazení je v pořádku a jsem spokojený.

Může mít karanténa negativní dopad na vstup týmu do soutěže?

Nechci předbíhat, ale přerušení tréninkového procesu mít negativní dopad pochopitelně může. Jestli to bude velký nebo malý zásah, to se teprve ukáže. Je jasné, že nějaký vliv mít karanténa na tým bude.

Jaké jsou týmové cíle?

Zatím bych o nich nerad mluvil. Chceme hrát v mých očích hezký fotbal. Určitě se chceme vyhnout bojům o záchranu. Čím výše v tabulce budeme, tím lépe.

Bude se ještě měnit kádr?

Bavíme se o tom s vedením klubu. Podle mého názoru máme kádr docela úzký, takže řešíme nějaké posílení. Pár hráčů jsme oslovili.

Arsenal má širokou mládež. Budete využívat také hráče z dorostu?

Mládež Arsenalu musím kvitovat, je hodně slušná. Už jsem se seznámil i s trenéry týmů do 17 a 19 let. Některé hráče jsme nasadili do dvou přípravných zápasů. Myslím, že se v budoucnu dá v tomto ohledu pracovat dobře, ti hráči budou jednou přínos pro hlavní tým.

Máte nějaké informace o fanoušcích Arsenalu?

Zjišťoval jsem si o nich informace u hráčů i vedení klubu. Českolipská fotbalová fanouškovská základna je dobrá. Zdravé jádro fanklubu má okolo třiceti členů a na zápasy chodí i s bubny. Z toho mám velkou radost. Rád bych fanouškům vzkázal, aby na nás nezanevřeli. Věřím, že budeme předvádět fotbal, který se jim bude líbit.