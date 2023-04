V tomto zápase šlo o přímý souboj dvou konkurentů v tabulce. Jaký byl? Za mě osobně rozhodnutý po dvanácti minutách, kdy jsme dokázali dát soupeři čtyři branky. Pak už jsme hráli svou klidnou hru. Místy to sice bylo až moc laxní, ale i tak jsme si své vedení pohlídali.

K výhře 7:3 jste pomohl hattrickem, pro vás už třetím během pěti jarních kol. Čím to, že se vám střelecky tolik daří?

To nedokážu říct, nějakým způsobem mi to tam vždycky padne (smích).

Díky těmto brankám unikáte na čele tabulky střelců Arpádu Geburovi z Lukavce. Sledujete tuto statistiku?

Upřímně - už to tolik nesleduji, ale mám kolem sebe lidi, kteří o tom mluví a informují mě, takže se vždycky dozvím něco nového. Určitě to ale není něco, na čem bych nějak visel. Samozřejmě to ale potěší.

A co souboj s Lukavcem? Pokud zvládnete dohrávku s Lovosicemi, budete ztrácet na lídra, kterého jste na podzim doma porazili, jen dva body…

Myslím, že máme dost kvalitní tým na to vyhrát i u nich. A samozřejmě to je naším cílem!

A je cílem Žitenic i postup do krajských soutěží?

Ano, určitě bychom si postup přáli. Uvidíme, jak nám vyjde závěr sezóny.

Loni v létě jsme se bavili o tom, že se na vás byli podívat i skauti z Brozan, dostal jste i jiné nabídky. Proč tedy hrajete stále v Žitenicích?

Jsem tu kvůli dvěma bratrům a také hlavně kvůli skvělé partě, kterou v Žitenicích máme.

Takže tu budete pokračovat i nadále?

Ano, mám v plánu zůstat určitě ještě jednu sezónu.

Poslední otázka míří na futsal, kde jste druhý rok po sobě udělali s ústeckými Tiradores velký úspěch. Jako nováček jste skončili druzí v Divizi A, vy jste ovládl hned tři individuální statistiky, kdy jste se stal nejlepším střelcem, nejproduktivnějším hráčem a zároveň vás ostatní týmy zvolily nejlepším hráčem soutěže. Co to pro vás znamená?

I úspěchy ve futsalu pro mě znamenají dost. Individuální ceny mi samozřejmě dělají radost, ale týmový výkon a úspěch je daleko cennější. Dostali jsme nabídku hrát 2. ligu, věřím, že ten tým na to má a že si ji zahrajeme.