Zmíněny byly také dluhy, které po sobě prý zanechalo předchozí vedení klubu. Můžete alespoň rámcově upřesnit, komu či v jaké výši klub dlužil?

I v tomto případě jsme už všechny informace poskytly v klubových prohlášeních.

Dobrá, pojďme k vývoji situace. Během týdne už se od SK Roudnice odtrhla dívčí sekce, která přešla pod Hrobce. Jak to vnímáte?

To rozhodně není stanovisko klubu, ale soukromá iniciativa pana Lačného, pod nějž dívčí úsek spadá.

Klub už má přihlášené soutěže v různých věkových kategoriích. Jak to s nimi bude nyní?

Soutěže jsou přihlášené a v žádném případě se odhlašovat nebudou.

Rodiče dětí zaslali předsedovi výboru panu Václavu Vohánkovi otevřený dopis týkající se celé kauzy. Budete na něj nějak reagovat?

Nevíme, kolik rodičů se pod něj podepsalo. Máme i jiné postoje od jiných rodičů. Ten dopis vychází buď omylem či záměrně z nesprávných a překroucených informací, protože veškerý dosavadní průběh a proces je jasně vysvětlený na webu skroudnice.cz.

Zdá se, že ani jedna strana nehodlá zatím ustoupit. Jak daleko podle vás může situace dojít?

V žádném případě nejsme s nikým ve válce, ale musíme se vypořádat s dezinformační kampaní pár jedinců z okruhu trenérů, kteří se snaží manipulovat jak rodiči, tak ostatními trenéry. Od několika z nich už jsme naopak dostali pozitivní feedback. Všichni rodiče, hráči a trenéři byli jednoznačně a od samého počátku informováni, že koncept výchovy mládeže dle španělské metodiky, který v České republice existuje již 6 let, a za pomoci španělských trenérů, s nimi počítá.

Takže jste optimista co se týče dalšího vývoje?

Španělský koncept je čitelný každému, kdo se věnuje fotbalu. Bylo také jasně sděleno, že na tento koncept je vázán vstup strategického partnera, takže sportovní a ekonomické stránky vedení klubu nelze oddělovat. Nikdo nebyl nikým vylučován ba právě naopak. Jsou ale tací, kteří se k programu staví od počátku negativně a a priori ho odsuzují jako nefunkční, aniž by o něm cokoliv věděli. Je ale stále více rodičů, kteří se chtějí s programem seznámit a potvrzují účast na letním herním soustředění.

Mnozí ale kritizovali jeho cenu, která se jim zdála příliš vysoká…

Soustředění se koná v domácím areálu, takže z něj bude logicky i příspěvek do kasy SK Roudnice, která je takřka prázdná. Cena 5 000 Kč byla stanovená pro nováčky, kteří neplatili členské příspěvky. Ostatní mají částku o 1 500 Kč poníženou, za cenu 3 500 Kč tak mohou během necelého měsíce v maximálním rozsahu odtrénovat až 38 tréninků. Vlastní soustředění jednotlivých kategorií, které sice bylo naplánované, ale je to spíše takový teambuilding, stojí stejně, ale během čtyř dnů zažijí maximálně osm tréninků.

Fotbal v Roudnici tedy nekončí?

Rozhodně ne! Všichni mohou být klidní, jak už jsem říkal, neodhlašují se ani žádné soutěže. Fotbal v Roudnici bude pokračovat, pokud se někteří zamyslí nad svými dosavadními kroky a opravdu prokáží zájem o dobro dětí, které chtějí trénovat a hrát, a ne o své partikulární zájmy, které mohou být spojeny s dosavadním nastavením fungování a vedení klubu, které vedlo takřka do insolvence. Dle mého názoru by ten pohled by měl být otočený, tedy není to tak, že v Roudnici fotbal končí, ale naopak zde fotbal začíná. To co tu bylo doposud bylo fajn, nikdo nikoho nehaní, ale bohužel všichni trenéři mají své limity a fakta hovoří jasně.

Můžete být konkrétnější?

Za posledních deset let A tým nikam nepostoupil, takže přínos z mládeže se do dospělých nedostavil. Mrzí nás, a to není jen problém Roudnice, že talentované děti odcházejí do velkých klubů, a ty tak parazitují na celém regionu. Ty děti se pak už do svých bývalých oddílů nevrátí. Výsledkem toho je, že například v Litoměřickém okrese jsou ve velkém fotbale, tedy od ČFL nahoru, pouze Brozany, které paradoxně nemají žádnou mládež, a takový model je špatný. Někdo tam nacpe peníze, řekne si, že chce koupit hráče a koupí ho. Naše cesta je přesně opačná. Výchovou vlastních hráčů chceme zabezpečit aby region zůstal fotbalově silný.

Jak toho tedy hodláte dosáhnout?

Pakliže mají trenéři nějaké limity, měli jsme záměr přivézt sem na měsíc španělské kouče s tím, že jeden či dva by zde zůstali ještě delší dobu v roli supervizorů. Setkali jsme se ale s názory, že tu ze stávajících trenérů děláme asistenty. Jenže každý, kdo se učí, je v jednu chvíli asistentem. Všem ale bylo přislíbeno, že v Roudnici jako trenéři poté nadále zůstanou, akorát nebylo specifikováno, u které kategorie. Poznáváme hráče i trenéry a možná, že se nám bude někdo jevit jako lepší volba u jiné věkové skupiny. Klub je ale přeci ten, kdo určuje, jak to chce. Není možné, aby si trenéři diktovali, kdo co bude dělat. Naší snahou je udržet děti v regionu a v klubu tím, že když přijde někdo větší, aby neměly důvod odcházet. A nejen z hlediska skvělé party, ale i z hlediska kvality tréninků a jejich otevřenosti. Tréninkové jednotky jsou každý den a to proto, aby když někdo nemůže přijít dnes, přijde zítra. To, že spolu nějaký tým hraje neznamená, že spolu musí každý den trénovat. To stačí jednou v týdnu v nějakém zápasovém rytmu a klubová DNA se pak předává.

Pokračujte…

Důležité je zmínit také fakt, že nejen že byl odliv hráčů, ale navíc nebyl žádný příliv. Ve velkých klubech je běžné, že pokud nějaké dítě svou výkonností nestačí, odstaví ho řekněme na vedlejší kolej do tzv. farem nebo partnerských celků. To my nechceme. Naším cílem je rozšířit základnu na čtyři nebo pět stovek dětí, vytvořit zdravou konkurenci, klidně B nebo C týmy v každé věkové kategorii, ale především zaručit všem herní vytíženost. Náš plán je tedy přihlásit víc soutěží, aby se nedělo, že děti sedí na lavičce a trenér raději posílí tým ze starší kategorie.

Jak kvalitní soutěže by to měly být?

Chceme, aby u nás děti rostly a aby byly správně vedené během kvalitních tréninků. Aby fungovala nějaká klubová desatera, která už teď možná někde jsou, ale úplně se nedodržují. To je model, jehož se chceme držet, k němuž přivezeme originál ze Španělska a chceme ho uplatnit tady. Rádi bychom hráli vyšší soutěže, dorostenecké ligy, ale je potřeba tomu dát čas. Za deset let se tu nic nevytvořilo. Možná, že takovým důkazem toho všeho je fakt, že bývalý předseda klubu pan Týma dal svého syna do Teplic. Já bych přeci jako otec a navíc předseda klubu nikdy nechtěl, aby moje dítě odešlo jinam, když bych věděl, že v mém klubu se to dělá dobře. Z mého pohledu není důležité, zda někdo hraje 1. nebo 2. ligu. Důležité je, kdo mě trénuje a jaká je tam koncepce. Rozhodně nebudu nikdy rád, když od nás někdo odejde proto, že "tam je to lepší". Bohužel někteří trenéři to mají nastavené tak, že to je jakési poděkování, že jde do většího klubu. Malé kluby jsou na tom pak trvale bité a nic se v nich netvoří, a to my chceme změnit a zachovat zde kvalitu.

Jak to vyprávíte, zní to opravdu zajímavě…

A nejen pro naše děti. Myslím, že i trenéři by měli být rádi, že jim někdo zdarma umožní workshop, tzn. vidět na vlastní oči na domácí půdě něco, co funguje. Co se týče těch kempů a soustředění, není to nastavené tak, že někdo musí přijít každý den. To my jsme tam každý den. Oni mohou různé dny jak chtějí, byť samozřejmě chceme sehrát tým.

Přesto jste pro některé kontroverzní postavou, za níž se táhne několik kauz. Někteří tvrdí, že jste toho ve fotbale moc nedokázal…

To je podle mě jen další primitivismus. Já nepotřebuji nikomu nic dokazovat. Věřím, že jsem odtrénoval víc dětí, než možná někteří trenéři tady dohromady. Každý den jsem na hřišti a věnujeme se tréninkům. Během výjezdů na Moravu jsme měli i čtyři tréninky denně. A že někdo řekne, že nemáme klub? Teď ho máme, a já věřím tomu, že ti, kdo jsou nyní v opozici, uvidí, že je to dobrá cesta.