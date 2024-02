Zimní přípravy fotbalových celků z nižších soutěží jdou do finiše. Už v pátek bylo na programu střetnutí mezi druholigovým Varnsdorfem a třetiligovým Ústím nad Labem (4:1), další zápasy následovaly o víkendu.

Fotbalisté Brozan ilustrační | Foto: Sokol Brozany/Milan Richtr

Potřetí v řadě v přípravě remizovali fotbalisté třetiligového FK Baník Most-Souš, kteří naposledy vyzvali soupeře z karlovarské Slavie, která hraje A skupinu ČFL. Duel skončil nerozhodně 1:1, když jedinou mosteckou trefu obstaral Adin Jacobovici.

Pro Most mohlo ovšem být i lépe. Největší šance přišly v poslední desetiminutovce, nebezpečnou hlavičku Petržílky vytáhl domácí brankář ven s velkou dávkou štěstí. Jindřich Novotný se dostal za obranu do jasné šance, ale byl už moc blízko brankáři, lepší zakončení se nepovedlo. Dvakrát byly žlutou kartou zastaveny slibně se rozvíjející akce, zejména Matěj Kubeš by postupoval zřejmě do jasné příležitosti.

„Škoda nevyužitých šancí v závěru, kdy jsme měli opravdu převahu, ale bohužel ne potřebné štěstí v zakončení. Nicméně s remízou jsem spokojený, ještě nás čeká generálka proti béčku Českých Budějovic,“ řekl mostecký kouč Miloš Sazima.

Už sedmé utkání v přípravě na start ČFL sehrála na závěr svého čtyřdenní soustředění teplická juniorka v roudnickém sportovním areálu proti pražské Admiře. Mladí skláři vyhráli 3:0. Všechny branky přitom padly v prvním poločase.

Ve 26.minutě otevřel skóre Procházka, o osm minut později si na parádní centr Trnovce naběhl Pokorný a bylo to 2:0. V poslední minutě prvního poločasu zahrával volný přímý kop Křišťan a jeho milimetrově přesná střela skončila potřetí v bráně Admiry – 3:0.

V plné zápasové přípravě je i po podzimu vedoucí celek Divize B z Chomutova. Ten tentokrát jel změřit síly do Sokolova, který hraje áčkovou divizní skupinu a pro Chomutov z toho nakonec byla těsná porážka 2:3, když jeho branky vsítil Doleček a Nobst.

„Jsme v plné přípravě, ve zkušebním období, takže z porážky si neděláme těžkou hlavu. Věřím, že do startu mistrovských zápasů vše správně vyladíme,“ řekl chomutovský šéf Radek Zaťko.

Nepříjemnost muselo řešit Štětí, které nakonec zrušilo plánované utkání proti Turnovu. Důvodem je rozsáhlá marodka celku Michala Obrtlíka. Naposledy mu vypadli Tomáš Belák, Tomáš Mikina a se zlomenou nohou také Tomáš Sůra. „Už je těch zranění strašně moc. V každém zápase nám vypadne jeden člověk. Teď by se měl vrátit Jaroslav Horák a další týden Pavel Fary. Na dlouho je to ale u Matyáše Lány a Tomáše Sůry,“ posteskl si Obrtlík.

Plánované volno měly před generálkou Brozany.