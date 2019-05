Praha - Regionální výběr Litoměřicka v kategorii do 12 let skončil na Memoriálu Vládi Betky v Praze na sedmém místě.

Fotbalový výběr Okresního fotbalového svazu Litoměřicka do 12 let sice do Memoriálu Vladimíra Betky skvěle odstartoval, ale na výhru s OFS Klatovy pak už ve dvoudenním klání nenavázal a obsadil ve finále pásma západ sedmou příčku.