Lovosice – Lovosický FK Lovochemie má po podzimu v nejvyšší krajské fotbalové soutěži účet, za který se nemusí stydět.

Okresní derby Lovosice - Bezděkov. | Foto: Deník/Václav Sedlák

Na vedoucí Louny ztrácí pouhé tři body. Podle slov kouče Antonína Marčaníka ovšem mohlo být lépe. Nejen on tvrdí, že tým zbytečně přišel o body v těch utkáních, v nichž nebyl horším mužstvem. „S těmito počty mohu pouze souhlasit.“



Nejen příznivce FK Lovochemie bude jistě zajímat, která střetnutí to byla?

V utkání se Štětím a Bezděkovem jsme neproměnili ani ty nejvyloženější šance a přišli jsme o šest bodů. Ty nám chybí k větší spokojenosti.



Ten nejméně z povedených duelů jste odehráli s Bezděkovem. Naznačil jste už, proč. Přesto by neškodilo podtrhnout, že jste se právě v tomto derby porazili doslova sami.

Dostali jsme se brzy do vedení, ale místo abychom z dalších tutovek utkání do 30. minuty rozhodli, nechali jsme si dát do šatny vyrovnávací gól. Druhá půle, to už byla z naší strany křeč a zkušené mužstvo Bezděkovských toho dokázalo využít.



Pokud celou podzimní část sečteme, odpovídá pořadí kvalitě jednotlivých mužstev?

Vypovídá o velké vyrovnanosti týmů. Už jsem zmínil těch šest bodů, co nám chybí, ale každý tým ztratí v soutěži pár bodů zbytečně a přidejte šest bodů třeba devátému týmu v tabulce a uvidíte, jak je čelo našlapané.



Vedou Louny. Vy jste u nich dokázali remizovat 0:0. Prý jste tam přitom byli blíže vítězství.

Bylo to z obou stran kvalitní utkání. Mohli jsme vyhrát i prohrát. Hlavně ve druhé půli jsme byli lepším týmem, ale v největším náporu nám byl v 80. minutě vyloučen hráč a ten bod jsme museli brát.



Vaše bilance s konkurenty z regionu není příliš dobrá. Podlehli jste Štětí a Bezděkovu shodně 1:2 a s Litoměřicemi jste remizovali 1:1. To jsou ztráty z těch nejbolestnějších. Nebo se mýlíme?

Vyhrát chceme každé utkání, proto nás mrzí jakákoliv ztráta. Musím však přiznat, že ani jedno derby nenabídlo divákům dobrý fotbal. Bylo to z naší strany moc křečovité. Je to dáno i tím, že nemáme koncového útočníka, který by naše mužstvo uklidnil.



Koho tedy vidíte z té bezmála desítky aspirantů jako kandidáta postupu do divize číslo jedna?

Celá první polovina tabulky má šanci. Fotbalově se mi osobně nejvíc líbil Žatec.



Kdy nastoupíte do zimní přípravy a co bude její náplní?

Zahajujeme 6. ledna, trénovat budeme čtyřikrát v týdnu v domácích podmínkách. Využijeme B hřiště, atletickou dráhu, halu a sportovní centrum v Sarajevu. Od 23. ledna máme každý týden utkání na umělce v Děčíně v turnaji O pohár města. Utkáme se v přípravě i s Roudnicí, Meteorem a Motorletem Praha, takže kvalitní soupeři dostatečně prověří náš široký kádr.



Manažer Větrovec se jistě pokusí v zimní pauze sehnat a posílit kádr o dvě, tři posily.

Máme radost z našeho dorostu, který v roli nováčka neztratil v I. A třídě ani bod a míří do KP. Čtyři dorostence bereme do zimní přípravy A týmu. Po zranění se vrací Víťa Krpeš a z hostování Kyzlik. Dále vyzkoušíme čtyři talentované hráče z blízkého okolí. Prioritou však je získat dva koncové útočníky. Začátkem ledna se povedou jednání. Je však možné, že tyto hráče získáme až po uzavření ligových soupisek, kde má prezident klubu příslib od dvou týmů. Hledat nové angažmá si může Jan Mikoláš.



Prý jste měli vážný zájem o středopolaře třetiligových Ovčár Martínka.

Všechno je v jednání. Jednoho kreativního tvůrce hry bychom v našem týmu každopádně rádi přivítali. Na tom se i pracuje.

Mojmír Strachota