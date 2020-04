Odpovídali vedoucí týmu Pavel Verbíř a sekretář Jiří Kučera

Hned na první pohled je vidět, kdo je v teplické kabině největší manekýn. Ano, je to extravagantní útočník Jakub Mareš. „Každý týden jiný účes jak nad čelem, tak pod nosem. Jakákoliv novinka vyjde na trh, Kuba jí má druhý den na sobě. Každý zápas jiné kopačky,“ líčí vedoucí týmu Pavel Verbíř.

Největší drsňák – Admir Ljevaković – souboje s ním vždycky bolí, neuhne z žádného. Jemu fotbal v rukavičkách nic neříká

Největší manekýn – Jakub Mareš – každý týden jiný účes jak nad čelem, tak pod nosem. Jakákoliv novinka vyjde na trh, Kuba jí má druhý den na sobě. Každý zápas jiné kopačky.

Největší srandista – Tomáš Grigar – každou možnost udělat si z někoho srandu využije na 120%, ale dokáže také přijmout, což je důležité.

Největší kecal – Tomáš Kučera – věčný kritik, málokdy je naprosto spokojen. Téměř na všem najde malinkou vadu.

Největší nervák – Jiří Semerád (kustod) - kdyby Jirka vyhrál loterii, tak by nadával, kam ty peníze má dát.

Největší pařmen – Jakub Řezníček – prošel plzeňskou školou. Naplno jak na hřišti, tak mimo něj.

Největší spáč – Jan Shejbal – asi chtěl dopředu naspat, než se mu narodí dcera.

Největší jedlík – Luděk Němeček – po dovolené fasuje XL, v průběhu sezony přejde na L.

Mistr sociálních sítí – mluvčí Martin Kovařík – v tomhle máme naprosto jasno. Kdybyste mu zabavili na 1 hodinu telefon, tak nejspíš spáchá sebevraždu.

FK JABLONEC

Odpovídal trenér brankářů Michal Špit

Nikdo jiný nemá větší přehled o jablonecké kabině, nežli on. Bývalý gólman Michal Špit chytal za Severočechy nepřetržitě 12 let, teď je v hlavním týmu trenérem brankářů. Největším živlem je podle klubové legendy Jakub Jugas. „Kuby je plné hřiště i kabina, pořád mluví,“ směje se Špit. „Vojta Kubista si zase umí udělat legraci sám z ostatních i sám ze sebe.“ Největšími spáči jsou Honzové Chramosta a Hanuš. „Na soustředění spolu spí na pokoji a vždycky se těší, jak si pospí,“ prásknul Špit. Jablonecká kabina má i svého modemana Jana Sýkoru, který má vlastní značku oblečení. Jen tvrďák v Jablonci chybí. „Dřív to byl David Hovorka, ale teď tady nikdo takový není,“ svěřil se Špit.

Největší manekýn – Jan Sýkora

Největší srandista – Vojta Kubista, Jakub Jugas

Největší kecal – Jakub Jugas

Největší nervák – Jakub Jugas, Miloš Kratochvíl

Největší pařmen – Vojtěch Kubista, Jakub Jugas, Jan Krob

Největší spáč – Jan Chramosta, Jan Hanuš

Největší jedlík – Vojtěch Kubista

Mistr sociálních sítí – Jan Sýkora

FK VARNSDORF

Odpovídal trenér David Oulehla

Varnsdorfský masér Milan Tajnert je přeborníkem v hodování. „Když jedeme na soustředění a on jde snídat, tak je to opravdu něco. Koukáte na něj a přijde vám, že jde o fotbalový koncert. Nedá se to popsat, musí to člověk vidět a zažít,“ směje se trenér David Oulehla. Petr Heppner je zase velkým manekýnem i pařmenem. „Pořád stojí u zrcadla a má v ruce hřeben a upravuje si vlasy. Hodně dlouho. Rád se baví, má rád ženy, víno a zpět. Ale zpěv mu moc nejde. To ostatní mu ale jde hodně dobře.“

Drsňák - Ondřej Bláha: „Když se mu na hřišti něco nelíbí, tak umí pořádně přitlačit na pilu. Je v utkáních hodně trestaný, je to velký srdcař.“

Manekýn – Petr Heppner: „Pořád stojí u zrcadla a má v ruce hřeben a upravuje si vlasy. Hodně dlouho.“

Srandista – Matěj Kubista: „Je inteligentní, umí vždy vždy něco říct tak, že to ve správný moment zapadne tak, jak má.“

Kecal – Martin Vaňák: „Pořád si něco „brblá“ pod vousy. Něco komentuje. Každý zákrok, každou situace, střelu, přihrávku. Prostě si něco neustále povídá.“

Nervák – Erik Micovčák: „Na hřišti je hodně impulzivní, těžké kočíruje emoce.“

Pařmen – Petr Heppner: „Rád se baví, má rád ženy, víno a zpět. Ale zpěv mu moc nejde. To ostatní mu ale jde hodně dobře.“

Spáč – Ondřej Kocourek: „Ten spí pořád. Kdyby mohl, tak bude jenom spát. Když máme sraz v 9 hodin ráno, tak on přichází každý den v 8:59:59. Ale na tréninku a v zápase je do dříč, tam nic nevypustí. Ví, co chce a jde si za tím.“

Jedlík – Milan Tajnert (masér): „Když jedeme na soustředění a on jde snídat, tak je to opravdu něco. Koukáte na něj a přijde vám, že jde o fotbalový koncert. Nedá se to popsat, musí to člověk vidět a zažít.“

Mistr sociálních sítí –Adam Ondráček, Pavlo Rudnytsky: „Řeší hudbu v kabině a starají se o aplikaci, ve které si cely tým předává informace a komunikuje. Vše předávají dál. A jejich hudba je normální, na rozdíl od některých jiných hráčů v kabině.“

FK ÚSTÍ

Odpovídal trenérský štáb v čele s Jurajem Šimurkou

Největším spáčem v ústeckém týmu je Vojtěch Brak. „Málokdy přijde na sraz včas. Je schopný usnout i na záchodě s mobilem," prozradil asistent a trenér brankářů Juraj Šimurka. Kabina má i dvorního DJe, kterým je Fortune Bassey. „Jeho výběr muziky je vždy doprovázen tancem."

Spáč - Vojta Brak. "Málokdy přijde na sraz včas. Je schopný usnout i na záchodě s mobilem."

Manekýn - Matyáš Písačka. "A to doslova - jeden čas to bylo i jeho živobytí."

Kecalové - Michal Bílek a Jiří Miskovič. "Chtějí mít vždy poslední slovo a dobírají si všechny. Včetně realizačního týmu."

Pařmen - Jan Peterka. "Umí za to pořádně vzít, ale pochopitelně jen když mají hráči volno. Rozhodně v tom ale není sám."

Nervák - Petr Vrabec (asistent trenéra). "Hodně to na lavičce prožívá, občas přilétne i peprnější slovo."

Jedlík - Miloslav Holakovský (masér). "Každý víkend hodí něco na gril. Ugriluje všechno."

Srandista - Juraj Šimurka (asistent trenéra, trenér golmanů). "Stará se o dobrou náladu vždy a všude."

Drsňák - Aleš Křeček (trenér). "Nezná žádnou překážku."

Mistr sociálních sítí - tým. "Tady bych zařadil asi celý tým, ale zmínil bych hlavního DJe, jímž je Fortune Bassey. Jeho výběr muziky je vždy doprovázen tancem."

SK SOKOL BROZANY

Odpovídal trenér Jiří Šmidrkal

„Škoda, že nevybíráte největšího klikaře. To bychom byli asi všichni, protože se nám díky této nestandardní situaci povedlo zachránit," řekl se smíchem kouč Jiří Šmidrkal.

Nervák - Ján Kudlička (bývalý manažer klubu, fotbal v Brozanech dělal desítky let, nyní už "pomáhá zpovzdálí)

Srandista - Petr Tichý

Kecal - Petr Výborný. "Ten mluví opravdu hodně, a hlavně když se mu daří."

FK BANÍK SOUŠ

Odpovídal manažer týmu Petr Černý

Největší drsňák – bývalý hráč Václav Štípek

Největší manekýn – Dominik Nobst

Největší srandista – Vladimír Pátek

Největší kecal – David Matyáš

Největší nervák – Petr Bohata

Největší pařmen – Dominik Nobst, Jan Kopta, Pavel Vávra

Největší spáč – Filip Petík

Největší jedlík – bývalý hráč Václav Štípek

Mistr sociálních sítí – Petr Glasser

FC CHOMUTOV

Odpovídal předseda klubu Radek Zaťko

Tomáš Kunart. Na něj padla volba nejtvrdšího muže týmu z Chomutov. „Zažil jsem, když ho trefili třikrát za sebou míčem do koulí, další zápas měl roztržené obočí, pak roztrženou holeň a naposled přetržené vazy v koleni,“ vypočítává Radek Zaťko, bývalý dlouholetý gólmana a nyní předseda. „V každém zápase něco a on pokaždé jen řekne potichu a krátce takové to au, zvedne se a zápas v klidu dohraje.“

Největší drsňák-Tomáš Kunart- zažil jsem když ho trefili 3x za sebou míčem do koulí, další zápas měl roztržené obočí,pak roztrženou holeň a teď naposled přetržené vazy v koleni v každém zápase něco a on pokaždé jen řekne potichu a krátce takové to au zvedne se a zápas v klidu dohraje:-)))ale takhle odolných tu máme minimálně další tři:-)

Manekýn--Marek Chaloupka, vždy vykoupanej navoněnej načesanej upravenej a vystajlovanej:-DD

Srandista-těch je tu víc Zaťko, Boček Gedeon, většinou si střílíme z mladých občas se i těm našim vtípkům zasmějou ale samozřejmě si umíme udělat srandu i sami ze sebe:-)

Kecal-za mě jednoznačně Filip Turek ten kecá furt a do všeho, hlavně na hřišti si povídá sám pro sebe a tím baví mě a i vlastně diváky:-))

Nervák-Jakub Zeman jednou bych ho chtěl zažít jako vyrovnaného člověka jestli k tomu dospěje tak by pak zněj mohl být i dobrej fotbalista:-)))

Pařmen-Dřív to byl Honza Hyneš,nevím jak to dělal ale ten měl každej víkend v rodině narozeniny a pokaždé kulaté a tahle to měl tak 10 let v kuse:-)))teď bych řekl že to jsou komplet naši mladíci ty vydrží vždy až do rána bílého a zdárně jim sekunduje Martin Boček ten občas přijde až odpoledne:-)))

Spáč-řekl bych Lukáš Svoboda tomu když volám třeba ve dvě hodiny odpoledne a ptám se ho jestli sem ho nevzbudil tak mě řekne že jo že ještě spal.Tak mu říkám Lukášku tak se otoč taky na druhý bok at nemáš proleženiny…:-Dnechápu jak někdo může takhle dlouho spát:-))

Jedlík-podle břicha Honza Mužík ale když se přinese jídlo do kabiny tak tam sme všichni v mžiku přilepený jak vosa na bonbonu to vypadá jak kdybychom měsíc nikdo z nás nejedl:-))

Mistr soc.sítí- to je nejtěžší otazká podle mě tak 90% kabiny,zkusím jim vypnout wifi a kdo znich bude nejvíc nervozní tak mistra vyhrává:-)))

FK SEKO LOUNY

Odpovídal hráč Vojtěch Trup

Kdo je v Lounech největší nervák? Překvapivě bývalý ligový fotbalista a mistr s Baníkem. „Ale jen v zápase a při tréninku, jinak v osobním životě je tenhle velezkušený fotbalista spíš tichý, kolikrát o něm ani nevím, že je v kabině,“ líčí stabilní člen základní sestavy Vojtěch Trup. Největšími jedlíky jsou brankáři. „A překvapivě musím říct našeho francouzského černouška Feriho; váží sice 50 kilo i s postelí, ale apetit má výborný.“

Největší drsňák – Petr Vokurka - je to sice hodný a tichý kluk, ale na tréninku nebo zápase nám nedá nic zadarmo.

Největší manekýn – těch manekýnu máme víc, kteří sledujou módu a jdou s dobou můžu jmenovat Martina Minaříka, Matěje Zernera samozřejmě nesmim zapomenout na našeho kapitána Jakuba Suchého, to jsou naši šamponci.

Největší srandista – no nevim, jestli srandisti, ale rejpalove a ti, kteří jsou pro každou špatnost v kabině - to jsem já a Petr Fiřt, samozřejmě vše v dobrém.

Největší kecal – Asi zase já a Petr Fiřt.

Největší nervák - Pavel Besta – to je překvapení! ale jen v zápase a při tréninku, jinak v osobním životě je tenhle velezkušený fotbalista spíš tichý, kolikrát o něm ani nevim, že je v kabině.

Největší pařmen – Michal Nykl - to je boreček, který za to umí vzít.

Největší spáč – Dan Zícha - budu to brát podle toho, kdo spi nejvic v autobusu a kdo chodi na poslední chvili do práce. Takže Dan. jednoznačně.

Největší jedlík – jedlíci? Jednoznačně naši brankáři Jakub Pokorny a Tomáš Patrovsk, těm vážně chutná snad všechno. A překvapivě musim říct našeho francouzského černouska Feriho; váží sice 50 kilo i s postelí, ale apetit má výborný.

Mistr sociálních sítí – Michal Lesniak a jeho pes Targo, to jsou hvězdy.

SLAVOJ ŽATEC

Za Žatec odpovídal kanonýr Petr Klinec

Drsňák - Marek Paul

Manekýn - Marek Břečka a jeho nesmrtelné šusťáky

Srandista - Mira Kalbač

Kecal - Zdeněk Uhlík

Nervák - Pavel Hassman

Pařmen - Petr Pinkr jako tanečník

Spáč - Ríša Zelinka

Jedlík - Ondra Smékal

Mistr sociálních sítí - Filip Klinec