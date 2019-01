Lovosice – I když už počítali s tím, že si finále 49. ročníku Severočeského poháru dospělých – SIAD Cupu nezahrají, všechno může být jinak.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Fotbalisté FK Lovosice mají dnes 10.6. v 17 hodin šanci na reparát. V semifinále sice remizovali na hřišti Junioru Děčín 1:1 a pak podlehli na penalty 2:3, ale protože v rozstřelu měly oba týmy pouze tři místo pěti pokusů, zápas se bude opakovat.



„Pro nás je to určitě příznivá zpráva, i když přiznám, že jsme ji trochu čekali. Ten rozstřel se nám nezdál hned. Budeme se snažit postoupit do finále, ale víme, že to bude těžké. O tom jsme se přesvědčili už v prvním utkání, které bylo naprosto vyrovnané. Junior má mladý a běhavý mančaft, pro který je výhodou i umělka. My však chceme do finále,“ jasně říká trenér Lovosic Antonín Marčaník. Ten bude mít k dispozici téměř kompletní kádr. „Chybět by měl pouze zraněný Puravec, mimo je Ivančo. A Kyzlíka jsme přeřadili do B týmu.“



Finále s Kadaní je na programu ve středu 16. června v 17 hodin s největší pravděpodobností na stadionu SK Roudnice Pod lipou. V předzápese (14.15) budou ve finále bojovat nejlepší výběry starších žáků.