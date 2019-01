Lysá n. L. – Potvrdili, že mají parádní střeleckou fazónu. V minulém kole nasázeli Novému Boru šest branek, v Lysé, kde hraje Litol, ještě přitlačili na pilu.

Fotbalisté ASK Lovosice porazili v dalším divizním duelu předposlední celek divizní skupiny B 8:1. Domácí se trefili až v závěru z přísné penalty. „Byl to další špatný zápas. Nezvládli jsme začátek utkání," přiznal litolský trenér Pavel Jareš. Jeho tým vytvářel hrubé chyby, brejky hostujícího mužstva byly smrtící. Dalším stínem utkání bylo krvavé zranění Mbaha v závěru mače.



„Zápasy na hřišti ohrožených týmů nebývají snadné, proto jsme i tentokrát jeli k soupeři s respektem. Ale od první minuty jsme to měli pod kontrolou. Potvrdili jsme, že máme v posledních zápasech docela obstojnou formu," poznamenal trenér vítězů Karel Zuna.



Brzy jsme vedli o tři branky a bylo v podstatě po zápase. Kluci hráli dobře, bylo to v pohybu, akce na jeden dotek, dobré a přesné zakončení. Myslím, že i o ni si teď ty zápasy užívají."



Po zaváhání Brozan se Lovosice dostaly na dostřel, na lídra už jim chybí jen dva body.



„To si dobře uvědomujeme. Jak s trochou nadsázky říkám, pro nás začíná sezóna až teď. Za týden hrajeme doma s Horními Měcholupy, takže se na jejich duel s Litoměřicemi podíváme, abychom měli co nejvíce informací."

Litol - Lovosice 1:8

• Branky: 77. Bohdan (pen.) – 9. Faust, 10. Egrt, 19. Egrt, 39. Králík (pen.), 53. Obrtlík (pen.), 56. Bubeníček, 74. Egrt, 81. L. Hrdý, ŽK 0:1, poločas 0:4, r. Kvaček, 150.

• Lovosice: Marek – Šalda (80. T. Hrdý), Obrtlík, Olejník, Bubeníček (58. Kolář) – Egrt, Holub (72. Macháček), Stejskal, Faust (66. Svoboda) – Králík (77. L. Hrdý), Hanich.