Dubí – To byla kanonáda. Fotbalisté divizního ASK Lovosice rozstříleli v Dubí účastníka nejvyšší krajské soutěže z Proboštova 8:0, když už v poločase vedli o čtyři branky.

Brozany - Proboštov | Foto: Milan Richtr

„Ten zápas klukům opravdu vyšel, hráli v tom vedru s velkou chutí. Už v poločase jsme vedli 4:0 a to se pak člověk ještě vybičuje. Zkoušeli jsme trochu nový systém, najížděli jsme po stranách, pohyb hráčů byl velmi dobrý," poznamenal po utkání lovosický kouč Antonín Marčaník.



Jeho svěřenci měli původně sehrát ještě přípravný zápas druhý den, z toho ale sešlo. „Měli jsme nějakou dohodu s Ústím, odkud měli přijít nějací hráči, se kterými počítáme, ale nakonec jsme se rozhodli, že v tom vedru nebudeme kluky přepínat.



Teď v týdnu nic nehrajeme, až v sobotu nás čeká Roudnice. O místě duelu ještě jednáme."



Obranu Lovosic už na podzim nebude dirigovat Rada, který odešel na hostování do Krupky. O kanonýra Bukače mají podle informací Ltd zájem Jirny.

Proboštov - Lovosice 0:8

• Branky: Dom. Valenta 3, Perkner 2, Espinosa, Banda, Macháček, poločas 0:4.

• Lovosice: Juska (46. Šafránek) – T. Hrdý (46. Perkner), Obrtlík, Stejskal, Hušek – Lenrt (60. Kühnel), Macháček, Denis Valenta (60. L. Hrdý), Faust – Dominik Valenta, Espinosa (46. Banda).