Severní Čechy - Na podzim ještě válel v Litoměřicku, v zimě přestoupil do Mostu. Fotbalista Michal Macháček se rozpovídal v rozhovoru pro Deník.

Fotbalový zápas FK Litoměřicko a Vyšehrad, ČFL 2018/2019 | Foto: Deník / Karel Pech

Fotbalový Most bude na jaře tvrdě bojovat o divizní záchranu. V zimě získal do svých řad zajímavé jméno. Michal Macháček naposledy působil v třetiligovém Litoměřicku, válel v malém fotbale. Ale také figuroval v rozsáhlé sázkařské aféře z roku 2017. „Ambice? Žádné už nemám. V Mostě se mi líbí, je tu skvělá parta a všechny kluky znám,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Michale, jak na tom aktuálně jste po fotbalové stránce?

Po půl roce jsem skončil v Litoměřicku, cítím se dobře, i když už jsem tak trochu „starej.“ Teď jsem zpátky v Mosteckém fotbalovém klubu, kde budeme usilovat o divizní záchranu.



Jaký byl podzim v dresu třetiligového Litoměřicka?

Kdybych to měl shrnout, tak to bylo celkem dobré. Začátek nám moc nevyšel, ale pak jsme to docela bodově dohnali. Dal jsem asi šest, nebo sedm branek, k tomu stejný počet asistencí. Takže pro mě to byl úspěšnější podzim. Mají tam perspektivní tým plný mladých kluků. Když tam hráči budou dobře pracovat, věřím, že to někteří mohou dotáhnout daleko.



Neměl jste s vedením neshody kvůli financím?

Měl jsem v Mostě dohodu kvůli práci, tudíž jsem nestíhal všechny tréninky. Dál bych to asi nerozváděl.



Dobře jste se činil i v malém fotbale. Budete ho hrát i dál?

Momentálně malý fotbal nehraji, rok 2018 byla moje poslední sezóna. Dvakrát jsem se stal s týmem Gamblers Most mistrem republiky a s reprezentací jsem získal třetí místo na mistrovství Evropy.



Ve fotbalovém Mostě už dva Macháčkové působí. Jde o shodu jmen?

Jeden Macháček je můj bratr, u toho druhého jde o shodu jmen. Ale nejspíš tu bude působit jen jeden. Bratr nejspíš skončí s fotbalem kvůli rodině.



Ze třetí ligy jste šel do týmu, který bude bojovat o záchranu v divizi. To bude hodně těžké, ne?

Určitě bude, jako většina týmům z vyšších soutěží nám příprava začala u 7. ledna. Věřím, že se tu dělá vše pro to, aby se divize zachránila. Ale o to se musíme poprat hlavně my na hřišti.



Vy jste před několika lety figuroval v sázkařské aféře. Už je nějaký výsledek?

Ne, odvolali jsme se.



Myslíte někdy na tuhle nepříjemnost?

Už to nějak nevnímám, je to dlouhá doba. A já jdu prostě dál.



Máte ještě nějaké fotbalové ambice, nebo už bude hrát pouze pro radost?

Žádné ambice už nemám, v Mostě se mi líbí, je tu dobrá parta a všechny kluky znám. Díky práci stíhám tréninky, ta je pro mě důležitější, než fotbal.