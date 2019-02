Litoměřice - Třetiligové celky z regionu tentokrát neuspěly podle svých představ. Brozany doma ztratily zbytečně bod, fotbalisté Litoměřicka se vrátili z Vyšehradu s prázdnou.

Brozany - Čížová 3:2 np. Branky: 5. Chukwuma, 10. Vopat – 74. Vacovský, 88. Janda, ŽK 1:0, poločas 2:0, r. Štrincl, 120.

Brozany: Tvrdoň – Mešič, Cibulka, Stehlík, Franc – Veselý, Slanička, Studecký, Vopat – Benda, Chukwuma (68. Tichý).

Zbytečně ztratili bod. Fotbalisté třetiligového SK Sokol Brozany přišli o výhru dvě minuty před koncem. Domácí duel s Čížovou zahájili parádně. V páté minutě se ve vápně nejlépe orientoval Chukwuma, který poprvé překonal gólmana Kratochvíla. A jen o chvíli později po rychlé akci z pravé strany zakončoval přesně Vopat. Po čtvrthodině hry sice Chukwuma dostal míč do sítě, ale branka nebyla pro ofsajd uznána.

„To byla škoda, gól by asi hodně pomohl. Bohužel neplatil. Začátek byl dobrý, jenže těch deset, patnáct minut bylo vlastně z naší strany tentokrát všechno. Pak byl soupeř lepší. V klidu kombinoval, vypracoval si i nějaké šance,“ poznamenal sportovní manažer Sokola Ján Kudlička.

I když se domácím nevedlo podle jejich představ, přesto měli zápas zvládnout. Jenže to by si nesměli nechat dát čtvrthodiny před koncem gól na 2:1 a v 88. minutě na 2:2.

Brozanští nejprve nepokryli po standardce hlavičkujícího Vacovského a v závěru pak nezachytili náběh Jandy, který obešel i gólmana a zasunul míč do prázdné branky.

„To bylo nepochopitelné. My kopeme roh, a místo toho, abychom tam míč někde udrželi, tak si necháme frnknout hráče do brejku,“ kroutil nevěřícně hlavou Kudlička, kterého ztráta mrzela. „Je to samozřejmě zbytečné, přivezeme si body od soupeře z dohrávky a pak je nepotvrdíme doma. Naštěstí jsme zvládli alespoň ty penalty. Na druhou stranu ale musím uznat, že Čížová hrála dobře a minimálně ten bod si u nás určitě zasloužila. V dalším kole se Brozany představí v Písku.

Vyšehrad - Litoměřicko 4:1. Branky: 5. a 13. Černý, 75. Drobílek, 84. Doležal – 50. Surmaj, ŽK 1:2, ČK 78. Hašek (Vyšehrad), r. Hájek, 146.

Litoměřicko: Plachý – Šimkovský, Šustr (78. Zdržálek), Maršálek, Hanuš – Trýzna (35. Štancl), Husenský (89. Luong), Valenta (26. Kacafírek), Dvořák (87. Zbudil) – Surmaj, Výborný.

Po zisku důležitých bodů v Králově Dvoře (3:1) a doma s Benešovem (5:1) neuspěli fotbalisté FK Litoměřicko ani ve svém druhém vystoupení v Praze. Po Vltavínu (3:0) tentokrát nestačili ve 23. kole ČFL na Vyšehrad (4:1). Kalich hořkosti si až do dna vypil gólman Plachý, který si vybral slabší den. Dvakrát svou nepřesnou rozehrávkou nabídl soupeři šanci skórovat. Ale ani jeho spoluhráčům zápas nevyšel, protože ti po pauze nevyužili šance na vyrovnání a místo toho si odvezli do Litoměřic čtyřku.

Což po utkání rozhodně nevadilo domácímu prezidentovi a trenérovi v jedné osobě Jaroslavu Klímovi: „Zatímco my jsme měli štěstí v zakončení, k vám se obrátilo zády,” konstatoval na adresu FK. „S tím musím bohužel jen souhlasit,” ztotožnil se s Klímou generální ředitel FK Pavel Šimkovský, aby dodal: „V sobotu nás doma od 10:30 hodin čeká důležitý zápas s Benátkami a k tomu budeme potřebovat dvanáctého hráče v podobě našich fanoušků.” (str)