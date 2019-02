Mladá Boleslav – Už v pondělí 5. ledna začal pátý celek divize FK Litoměřice zimní přípravu na jarní odvety.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Trenéři Štefan Knapík a Pavel Zuna mají k dispozici 23 hráčů širšího kádru, ale vedle toho i starosti s marody (Tichý, Hála, M. Dolejška, Beran), tedy s oporami základní sestavy.



První herní test absolvoval tým na umělce v Mladé Boleslavi a užitečný proto, že se proti FK postavil lídr divizní skupiny C, farma Příbrami, dobrovický FK.

Tedy mužstvo, které na podzim nepoznalo hořkost porážky. Nevede ho nikdo jiný než někdejší kouč ambiciózního třetiligového Sokola Ovčáry Petr Hejno:



„Uvítali jsme šanci zahrát si proti exnováčkovi divize, protože je to celek, který se prezentuje technickým fotbalem a navíc v této fázi příprav v osobních soubojích korektností. Výsledek je solidní, ale jeho výši nepřeceňujeme."



Hejnův protějšek Štefan Knapík nehledal žádné výmluvy pro inkasovanou pětku: „Dobrovičtí mají velmi dobře poskládaný tým, v němž hrají po herně-taktické stránce prim především posily z prvoligových celků Příbrami a Jablonce. I z našeho pohledu to bylo utkání, které klukům přineslo řadu užitečných poznatků. Už tuto sobotu je můžeme uplatnit na umělé trávě v Hrobcích, kde se od 11 hodin střetneme s velmi silnou Slavií Praha U23.

Dobrovice - Litoměřice 5:0

• Branky: Miškovský 2, Osvald, Synek, Vajgl, r. Horák, poločas 3:0.

• Litoměřice: Víšek – M. Novotný, Svoboda, Matějka, Smetana – J. Novotný, Grunert, Rapavý, Tomášek – Stožický – Pavlíček (Ekrt, Hranička, J. Dolejška, Rondoš, Krejza, Šikl a Cíl).

Mojmír Strachota