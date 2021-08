Nejlepší věk… Pětatřicítka pro fotbalového gólmana nic neznamená. Naopak už je vyzrálý a klidně může dalších pět let chytat. Na druhou stranu také už je to chlap od rodiny a pokud nesežene lepší angažmá kolem místa bydliště, nechce žít bez partnerky i dětí. Jako JIŘÍ LINDR. Už v loňské sezoně působil v přeboru. Před letošní se jen přesunul mezi kraji. Nově bude hájit bránu Horních Ředic. Upřednostnil před kariérou výchovu svých nástupců. Paradoxně v Pardubicích.

Vaše kroky vedou do Horních Ředic. Proč zrovna tam?

Souvisí to s tím, že tým hradecké Olympie, který hrál krajský přebor, byl zrušen. S kluky, se kterými jsem působil tam i předtím v FC Hradec Králové, jsme chtěli někam jít. Jedná se o Marka Plašila, Jirku Janouška a Davida Přibyla. Ředice nás byly schopny vzít jako takový balíček. Takže jsme se kolektivně rozhodli pro ně.

To jste takoví kamarádi, že jste se nedokázali rozdělit?

(úsměv) Zkrátka jsme nechtěli. Prožili jsme spolu rok, i když nebyl kompletní, na Olympii. Jsme dlouhodobí kamarádi a chtěli jsme hrát spolu. To je hlavní důvod.

Uživit čtyři exligové hráče asi nebude pro Horní Ředice jednoduché. Nebo jste slevili za svých nároků?

Ani jeden z nás už nejde nikam za velkými penězi. Nebyl problém se na podmínkách dohodnout. Rozhodně si nechceme vydělávat krajským přeborem…

Hrála v rozhodování roli dojezdová vzdálenost, nebo byste spolu šli třeba i do Litomyšle?

Ne to ne. Samozřejmě jsme hledali klub blíž k Hradci. Kromě Příby všichni ještě trénujeme a nemáme tolik času. Kdyby to byla hodina cesty, tak tam bychom nešli. Nechtěli bychom jezdit jenom na zápasy, protože to pak nedělá v kabině dobrotu. V Ředicích jsme zhruba za dvacet minut, takže to je v pohodě. Pochopitelně delší vzdálenosti budou na venkovní zápasy.

Věděl jste něco o Horních Ředicích? Znal jste nějaké své budoucí spoluhráče?

Musím přiznat, že ne. Tým jsem vůbec neznal. Až když jsem tam přišel, tak jsem si pár kluků pamatoval, že jsem je někde viděl. Tím, že jsme hráli královéhradecký krajský přebor, jsem o týmech z Pardubického neměl přehled.

Jak jste se dozvěděl o zájmu Horních Ředic?

Při hledání nového angažmá byl naším manažerem Jirka Janoušek. Nejdříve byl totiž zájem jen o něj. On se však zmínil o nás ostatních. Nakonec nás vzali všechny.

Řekl jste, že o Horních Ředicích jste toho moc nevěděl. Doneslo se k vám, že nejsou mezi ostatními týmy moc oblíbeným klubem kvůli dřívějším vazbám na rozhodčí?

O jejich pověsti jsem se dozvěděl až později. Doufám, že už je to minulost, protože nikdo z nás by se nechtěl s něčím takovým spojovat. Co jsem měl možnost, nic takového se tam neděje. Ani za nás žádný rozhodčí nenastupuje.

Sice nenastupuje, ale klub vede. Předseda Drábek je spojován s Berbrovou érou, který si dosadil své lidi na OFS. V tu dobu byl také vyřazen z listiny rozhodčích pro profesionální soutěže. Co vy na to?

Pevně věřím, že v krajském přeboru se opravdu rozhodčí do ničeho tahat nebudou. Myslím si, že bychom my čtyři s tím měli velký problém. Nebudeme součástí týmu, který by něco takového dělal.

Je vám teprve pětatřicet. Není pro vás krajský přebor málo? Nechtěl jste chytat ještě vyšší soutěž?

Já už se rozhodl, když jsem odcházel z Ústí nad Labem. Chtěl jsem se věnovat spíš trenérské kariéře. Momentálně dělám trenéra gólmanů v klubové akademii v Pardubicích. Není časově možné, abych chytal vyšší soutěž. Po konci v Ústí sice ležely na stole nějaké nabídky z vyšších soutěží, ale všechny jsem odmítl. Nemohl bych dojíždět na každý trénink a tudíž bych se v týmu necítil dobře.

Shilton, Clemence, Zoff. Ti všichni chytali do čtyřiceti. Gólman to má s dlouhověkostí snazší než spoluhráči z pole. Vy jste nesnil chytat dlouho ligu na vysoké úrovni?

Je to pravda. Ale. Gólman musí chtít a musí být o něj zájem. Poté, co jsem odešel z Hradce do druholigového Ústí, byl jsem tam bez rodiny. Uvědomil jsem si, že bych takto nemohl fungovat dlouhodobě. Tak jsem se rozhodl upozadit profesionální kariéru a vrhl se na trénování.

Horní Ředice hrávaly o sestup. Mohou teď se čtyřmi „ligáči“ pomýšlet na divizi?

(směje se) Ne. To bych si netroufl tvrdit. Viděl jsem třeba hrát Holice proti pardubickému dorostu. Mají opravdu vysokou kvalitu. Doufám, že se vyhneme sestupovým starostem. Neznám sílu pardubického krajského přeboru, ale na divizi vážně nepomýšlíme.

Čeká vás velké derby. Holicím se neřekne v Ředicích jinak než Alkoholice a pro Holice jsou Ředice Květákov. Už jste o tom slyšel?

(chechtá se) Jo jo. S označením Květákov jsem se už setkal.

Hradečák učí v PardubicíchJiří Lindr pochází z Hradce Králové, kde strávil většinu své kariéry. Teď trénuje gólmany, ovšem v hradecké organizaci ho nenajdete. „Když jsem se vracel z Ústí, tak měli tyto posty vyřešené. Objevila se ale nabídka z Pardubic. Působím u dorostenců a mám na povel kategorie U16 až U19“.