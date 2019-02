Litoměřice /FOTOGALERIE/ - Stoprocentně úspěšné byly v předposledním podzimním kole krajského přeboru fotbalového celky z Litoměřicka.

Litoměřice - Junior Děčín 4:0

„Chtěli jsme potvrdit, že jsme se potkali v závěru první fáze s herní pohodou. Hráči nic směrem dozadu nepodcenili a činili se i směrem dopředu. Popravdě jsme však mohli v případě přesnějšího zakončení zvítězit i vyšším rozdílem. Splnili jsme nepsaný cíl, tedy, že bychom chtěli po podzimu figurovat pokud možno co nejvýš,“ nezastíral spokojenost litoměřický kouč Jaroslav Zlata.

„Stačí pohled na tabulku a na výsledky víkendu a jeden se nestačí divit. Třeba tomu, jaký debakl utržila Kadaň v Jiřetíně. O to i pro nás bude zajímavější poslední kolo, v němž cestujeme do Neštěmic, kde chceme potvrdit to, co naznačil Jarda Zlata setrvat před zimní přípravou pokud možno v co největší pohodě v horních patrech,“ připojil předseda litoměřického FK Radek Bania.

Branky: Hruška, Stejskal, Vlasák, Grunert, ŽK 0:1, poločas 2:0, r. Živnůstka, 160.

Litoměřice: Divecký Novák, Petrus, Svoboda, Novotný Rondoš, Stejskal, Rapavý (46. Dráb), Hruška (76. Kuchař) Grunert, Vlasák (80. Císař).



Bílina - Lovosice 5:6

„Pro diváky to bylo hodně zajímavé utkání, ale pro nás už to tak skvělé nebylo. Brzy jsme prohrávali, sice jsme srovnali, ale v poločase měli navrch domácí. Druhou půli jsme zahájili náporem. Mikoláš snížil a chvíli na to srovnal Hušek. Po centru Fausta nás dostal do vedení Stejskal, pak sice ještě Bílina Kořínkem srovnala, ale těsně před koncem jsme rozhodli. Upozorňoval jsem hráče na Mila, a ten nám nakonec dal čtyři góly. V zápase podali tři hráči nadstandardní výkony, z domácích právě Milo, od nás Hušek a Mikoláš,“ vyzdvihl individuality lovosický kouč Antonín Marčaník.

Branky: Milo 4, Kořínek - Mikoláš 2, Hušek 2, Stejskal, Rada, ŽK 0:2, poločas 4:2, r. Roháč, 120.

Lovosice: Šafránek Drbal, Rada, Stejskal, Kubaška (87. Vochomůrka) Mikoláš, Rainer, Hušek, Faust Kunovský (46.Banda), Podrazil (70. Hladík).



Bezděkov - Krupka 3:2

„Dostali jsme se do vedení, když hosté zahráli špatně ofsajd systém. Pak ovšem přišel zbytečný faul Čámského a Krupka z penalty srovnala. Poté se nedohodl Sailer s Pištorou a prohrávali jsme. V poločase jsme hráčům vytkli chyby. Chtěli jsme vysunout presink, víc bojovat. Brzy se po centru prosadil O. Čížek a po zákroku na Kučeru jsme proměnili pokutový kop. V závěru to bylo na můj vkus moc otevřené. Při šanci soupeře nás podržel Sailer. Ty body jsou v současné situaci zlaté. Tabulka je vyrovnaná,“ dodal trenér Karel Zuna.

Branky: O. Čížek 2 (jedna z pen.) Altman z pen., Lejček, ŽK 2:3, poločas 1:2, r. Holub, 110.

Bezděkov: Sailer Čámský, J. Čížek, Matoušek, Krása Andres (65. Klimeš), Job, Pištora, Vokálek O. Čížek (90. Čaněk), Kučera (80. Mrázek).



Strupčice - Štětí 2:3

Dvě trefy Tichého a jedna Remence v závěru rozhodly o tom, že Štětí se posunulo zase o něco výš. Domácí Strupčice „odešly“ po průniku Tichého, který srovnal na začátku druhé půle po sólu.

Branky: Bašek, Hromas - Tichý 2, Rejman, ŽK 3:3, poločas 1:1, r. Ipser, 100.

SK Štětí: Michovský Rejman, Ransdorf (34. min. Pilař), Šimral, Tomášek Poráč, Kucler, Čermák, Remenec (88. Skuthan) Tůma, Tichý.

Ladislav Pokorný, Mojmír Strachota