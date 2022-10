Výhru nad Velkým Březnem jste oba režírovali hattrickem. Klasická otázka – co vás bude stát? M.F.: U nás jsem pokladník já, takže je to jasné (smích). Samozřejmě za první hattrick máme danou cifru, když se jich sejde u hráče víc, rozhodne kabina.

Oba jste v minulosti platili za vynikající střelce. Jirko, vy máte letos zatím pouze tři góly, zatímco například v sezóně 2018/2019 jste dal 25 branek. Čím to, že letos se vám tolik nedaří?

J. L.: Ano, tato sezóna pro mě byla opravdu vydařená, ale bohužel v přípravném zápase v Rovném jsem si poranil koleno a následně jsem musel na operaci. Aby toho nebylo málo, tak jsem letos v únoru musel podstoupit operaci srdce kvůli vrozené vadě. Přemýšlel jsem, jestli se mám k fotbalu ještě vůbec vracet, ale postavil jsem se k tomu čelem, začal na sobě makat a jsem rád, že můžu týmu být ještě užitečný.

Marku, vy jste se musel v minulosti vyrovnat s poměrně vážným zraněním a dlouhou pauzou. Jak těžký byl návrat?

M.F.: Utrpěl jsem zlomeninu holenní kosti, víceméně svojí chybou. To mě vyřadilo i s rekonvalescencí na pět měsíců. To uvítala manželka, měla mě doma (smích). Takové zranění jsem měl poprvé v životě a hned na tak dlouho, takže jsem alespoň jezdil podporovat kluky, ale nejraději bych byl na hřišti s nimi. Jak to jen trochu šlo, vrátil jsem se na hřiště. Ze začátku jsem se docela bál chodit do soubojů, ale přešlo to. Dost mi pomohl můj fyzioterapeut, ke kterému jezdím do teď, a který se mi o nohu moc dobře stará.

Letos máte už osm branek, cítíte, že se dostáváte zpět do bývalé formy?

M. F.: Já se vždycky snažím hrát co nejlépe umím. Po tom, kde jsem všude hrál, se to ode mě i čeká. Jsem rád, že to tam padá a doufám že padat bude dál. Nejdřív jsem byl zraněný, pak se dva ročníky prakticky nehrály kvůli covidu a hodně lidí se po tom těžko přemlouvalo, aby se sami od sebe začali hýbat. Přiznávám, že jsem byl jedním z nich.

Během rekonvalescence jste v jednu dobu působil i jako trenér svých spoluhráčů…

M.F.: Mám trenérskou licenci C. Před začátkem loňské sezóny nám odešel trenér a já se nabídl, že pomohu alespoň takhle. Já jsem ale především stále cítím jako hráč,a tak mi pomáhal Jiří Holeček, kterého po pár zápasech vystřídal Jan Tirdil, oběma patří hodně velké díky, že s námi poslepili zbytek sezony. Před letošním ročníkem k nám přišel Kuba Rusý, tak už je vše jak má být a já se můžu soustředit jen na hru.

V Křešicích se hrávala I. A třída, po reorganizaci jste o soutěž níž. Jak vidíte ambice týmu v této sezóně?

J. L.: Od začátku sezóny nás začal trénovat Jakub Rusý, který k nám přivedl určitý styl hry na který nejsme příliš zvyklí. Ale začíná to postupně do sebe zapadat. V týmu je dobrá nálada a já věřím , že budeme hrát na předních příčkách I. B třídy.

M. F.: Jak jsem říkal, přišel výborný trenér Kuba Rusý, který nám nastínil představy naší hry. Souhlasím s tím, že si to zatím sedá, určitě bychom mohli být daleko víš v tabulce, pár bodů jsme ztratili jen svými chybami. Ale kdyby se nechybovalo, nejsme v I. B třídě. Tréninky i kabina jsou super, doufám že už se to bude jen lepšit.

Už jsem zmínil, jak jste pro Křešice důležití. Například stopera Badera zlanařily Pokratice, předpokládám, že i vám přišly nabídky z vyšších soutěží… Proč jste nekývli?

J. L.: Nabídek za celou dobu bylo spoustu, ale já nejsem člověk, který má rád změny. Zvykat si na nový tým, na nové spoluhráče, jsem rád, kde jsem a určitě bych neměnil..

M.F.: Pár nabídek určitě proběhlo, ale já už jsem si před časem nastavil, co je pro mě prioritou. To je hlavně můj malý syn a skvělá žena. A to všechno doplňuje super parta v Křešicích.

Jirko, vy jste odchovanec Terezína, jak jste vnímal, když tamní oddíl zanikl, a jak jste naopak vítal znovuobnovení tohoto celku? Nelákali vás třeba zpět do jejich řad?

J. L.: Vím , že v Terezíně mám vždy dveře otevřené a mohu se vrátit kdykoliv. Ale v mém věku mě teď více zajímá stará garda Terezína, kde od příštího roku budu moci začít hrát. Těším se, až si opět zahraji na hřišti, kde jsem s fotbalem začal a s kamarády, se kterými jsem vyrůstal.

Teď trocha „rivality“ mezi vámi. Měli jste nějakou vzájemnou sázku či hecovačku mezi sebou co se osobních statistik týče? Případně jak spolu vycházíte?

J. L.: Vím jistě, že mezi námi vůbec žádná rivalita není. Popravdě já vždy raději na gól nahraji, než abych ho dal sám. Neříkám, že to tak bylo vždycky. Za svých mladých let jsem si chtěl pořád něco dokazovat, ale to mám myslím už za sebou (úsměv).

M. F.: V letošní sezoně mám takovou osobní výzvu vůbec Jirkovi nahrát, to nám nějak ještě neladí. Ale u piva se to probere a spraví. Vycházíme spolu moc dobře, stejně jako s ostatními v týmu, a tak by to mělo být. Já jsem rád, když se daří komukoliv, a snažím se pomoct. Na nějaké hecování a sázky mezi námi nikdy ani nedošlo, s tím chodíme většinou na mladší kluky.

O okresních týmech se často píše jen v souvislosti s ohlasy k zápasu. Můžete každý z vás prozradit něco opravdu pozitivního, skvělého, co jste v Křešicích zažili, nebo co vás zde nadchlo?

M. F.: Pocházím z Třeboutic, ty jsou součástí Křešic. Na moje dětství tahle krásná vesnička, kam jsem chodil do školy a kde jsem fotbalově vyrůstal, měla velký vliv. Proto jsem se vrátil. Je tu moc krásný areál, který by nám mohl nejeden klub závidět. Letos nebo příští rok by se tu měly dělat nějaké upravy, to bych ale nerad předbíhal. Byl bych ale moc rád, kdyby k tomu došlo.

J. L.: Na Křešicích si vážím faktu, že když jsem někdy před dvanácti lety přestupoval z Terezína, vítali mě tu noví spoluhráči, kteří jsou tu dodneška. To tvrdé jádro je tam opravdu dlouho a pořád táhneme za jeden provaz.

Jistě máte každý alespoň jednu zábavnou historku během své kariéry, či gól, na který nezapomenete…

M. F.: Zábavných historek mám na celou knížku, ale zmíním tu, která je za mě nejlepší. S mým bývalým trenérem, který byl jako můj druhý táta, jsme měli sázku. Za každý gól, který dám, mi dá určitý obnos, a za každý zápas, kde gól nedám, dám peníze já jemu. Když už měl po deseti kolech ruličku bankovek jak nějaký mafián, dočkal jsem se v 94. minutě jedenáctého zápasu možnosti kopat penaltu, ke které nakonec nedošlo. Tak rychle vystřídaný jsem ještě v životě nebyl (smích).

J. L.: Zábavných historek je jistě spousta, většinu si vybavujeme až pár dnů po dokopné (smích). To bych tu ale raději nerozebíral, abych se náhodou někoho nedotkl (smích). Co se týče gólů, asi nezapomenu, kdy jsem jako žák z pozice stopera dával góly z poloviny hřiště.

M. F.: Můj gól, na který nikdy nezapomenu, byl v zápase MOL Cupu ročníku 2016/17 proti ligové Příbrami, kterou jsme nakonec i po výsledku 3:1 vyřadili. Po Baníku Ostrava, který jsme také porazili, jsme si pak zahráli i proti pražské Slavii.