Změna ano, ale až v řádném termínu, tedy příští rok. Deník oslovil všechny, kteří mohou vyslat delegáty řádné volební valné hromady, a ti svazbou na Ústecký a Liberecký kraj, jsou z drtivé většiny právě pro zmiňovaný verdikt, tedy pro změny ve vedení FAČR. Jedná se o zástupce klubů, okresních a krajských fotbalových svazů.

Po změně volají v třetiligových Brozanech, Mostě-Souši nebo na okresních fotbalových svazech v Mostě, Děčíně, Lounech, Teplicích a v Ústí nad Labem.

„Změna ve vedení FACR je logické vyústění celé situace. Musí se ale jednat o silné osobnosti, které jsou schopny situaci řešit a pozvednout fotbal,“ řekl například Josef Zitko, předseda ústeckého okresního fotbalového svazu. Pro nové vedení Fotbalové asociace je drtivá většina respondentů, souhlasí třeba i FK Litoměřicko, které mělo být ovlivněnými zápasy samo poškozené. Naopak proti je třeba současný předseda OFS Litoměřicko Jan Novotný, sportovní ředitel FK Varnsdorf Vlastimil Gabriel či prvoligový Jablonec.

„Jsem na stejně vlně s Teplicemi, myslím, že by měl odstoupit celý výkonný výbor,“ připojil se předseda okresního svazu v Semilech Petr Herz. „S Berbrem byly problémy odjakživa. V roce 2013 dělal vše pro to, aby mě zlikvidoval, bylo to přes jeho pomocníky na kraji. Tehdy se za mě postavili zástupci klubů v okrese, takže jsem to ustál.“

MĚLY BY BÝT VOLBY DŘÍVE?

Dřívější volební termín v regionu všeobecně podporu nemá. „Nedokážu si představit, že by se tak rychle připravil celý proces, který musí začít od okresů, přes kraje až po řádnou volební valnou hromadu. Já věřím, že volby proběhnou standardním procesem, tedy od okresních celků,“ uvedl zkušený fotbalový funkcionář, mimo jiné sportovní ředitel druholigového FK Ústí nad Labem Petr Heidenreich.

Podobně argumentovala polovina respondentů. „Řádnou valnou hromadu chceme uskutečnit nejpozději v březnu 2021, neboť předtím by měly v lednu proběhnout volby do OFS, v únoru do KFS a v březnu celostátní. Do konání této celostátní valné hromady by měl současný výkonný výbor konat jen nutné organizační záležitosti,“ řekl jablonecký předseda Ladislav Čičmanec.