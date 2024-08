Redakce Deníku pro vás vybrala jeden z možných šlágrů. Ten se odehraje v I.B třídě. Ve skupině A na sebe narazí dva týmy, které patří k favoritům celé soutěže. Litoměřicko B, ambiciózní nováček, přivítá v sobotu 17. srpna od 13.30 velmi kvalitní Chuderov. První kolo oba týmy zvládly na jedničku – Litoměřicko B vyhrálo v Trmicích drtivě 7:1, Chuderov doma porazil 3:1 Mojžíř.

Momentka z utkání Lukavec - Sebuzín. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Musím se přiznat, že naše soupeře detailně neznám. Takže se na to ptám Marka Fausta, který I.B třídu hrál. Čekám daleko těžší zápas, než proti Trmicím. Chuderov patří tradičně ke špičce soutěže. Chce hrát fotbal, to by nám mohlo vyhovovat. Je to samozřejmě lepší, než když proti vám soupeř celou dobu jenom brání,“ má jasno Petr Stejskal, trenér Litoměřicka B.

Před startem letošní sezony byla rezerva Litoměřicka pasována na černého koně celé soutěže. „Tušíme, že se na nás soupeři budou připravovat. Už jenom tím, že se nám snaží přehodit zápas tak, aby se nám to křížilo se zápasy našeho Áčka. Ale v Trmicích jsme měli z Áčka jenom jednoho hráče, takže tady problém nebude,“ usmál se. Utkání se bude hrát na hřišti v Mlékojedech.

Chance liga

Slavia Praha – Teplice (sobota, 17.00)

Chance: Národní liga

Varnsdorf – Chrudim (neděle, 17.00)

3. Česká fotbalová liga, skupina A

Petřín Plzeň – Chomutov (sobota, 10.15)

3. Česká fotbalová liga, skupina B

Ústí nad Labem – Česká Lípa (pátek, 18.00), Baník Most Souš – Hradec Králové B (sobota, 17.00), Teplice B – Brozany (neděle, 10.00)

4. Česká fotbalová liga, skupina B

Štětí – Český Brod, Březová – Ústí nad Labem mládež (sobota, 10.15)

Krajský přebor Ústeckého kraje

Neštěmice - Modlany (sobota 10.15), Oldřichov - Proboštov, Litoměřicko - Most-Souš B (oba sobota 10.30), Srbice - Dobroměřice, Jílové - Ledvice, Žatec - Děčín (vše sobota 17), Kadaň - Černovice (neděle 15), Louny - Bílina (neděle 17)

I. A třída

Rumburk - Nové Sedlo (sobota 10.15), Horní Jiřetín - Roudnice, Lovosice - Krupka (oba sobota 10.30), Klášterec - Litvínov, Pokratice - Spořice (oba sobota 14), Lenešice - Libouchec (sobota 17), Spořice - Bohušovice (neděle 15), Ervěnice-Jirkov - Dušníky (neděle 17)

I. B třída, skupina A

Svádov-Olšinky - V. Březno (sobota 10.30), Malšovice - Hostovice (sobota 13), Litoměřicko B - Chuderov, Sebuzín - Trmice, Jiříkov - Lukavec (oba sobota 13.30), Úštěk - Heřmanov, Střekov - Mojžíř, Neštěmice B - Žitenice (vše neděle 17)

I. B třída, skupina B:

Málkov - Kryry (sobota 10.15), Březno - Černčice (sobota 10.30), Osek - Buškovice (sobota 11), Duchcov - Chlumec, Blažim - Louny B (oba sobota 13.30), Meziboří - Dubí (neděle 10.30), Údlice - SK Kadaň, Dobroměřice B - Chlumčany (oba neděle 17)