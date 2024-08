Krajská I.A třída nabízí několik zajímavých derby zápasů. V neděli 25. srpna od 17 hodin hostí Roudnice nad Labem Lovosice, v ten samý čas v sobotu nastoupí na domácí půdě Dušníky, které vyzvou Pokratice.

Dušníky naposledy vyhrály 2:0 v Ervěnicích. „Vypadalo to, že jsou pro nás Ervěnice zakleté. Měli jsme tam hromadu šancí, nakonec jsme to ale zvládli a podle mě zaslouženě vyhráli,“ usmál se Petr Lédl, kouč Dušníků. „Pokratice? To bude těžký zápas, na který se všichni těšíme. Z loňské sezony s nimi máme vyrovnanou bilanci. Bude to zajímavé utkání, věřím, že dorazí hodně fanoušků,“ doufá.

„Máme těžký los, první čtyři kola a hned tři derby. V Dušníkách to bude samozřejmě těžké, mají skvělý tým,“ uvedl Miroslav Macel, kouč Pokratic. Oba celky mají v tabulce po dvou kolech čtyři body.

CHANCE LIGA

Teplice – Karviná (sobota, 17.00)

CHANCE:NÁRODNÍ LIGA

Líšeň – Varnsdorf (sobota, 17.00)

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA A

Chomutov – Táborsko akademie (pátek, 18.00)

Momentka z utkání Úštěk - Heřmanov. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B

Jablonec B – Ústí nad Labem (sobota, 10.15), Česká Lípa – Most Souš (sobota, 17.00), Brozany – Ústí nad Orlicí (neděle, 17.00)

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B

Mariánské Lázně – Štětí (sobota, 13.30), Ústí nad Labem mládež – Újezd Praha (neděle, 10.15)

KRAJSKÝ PŘEBOR

Modlany – Kadaň, Černovice – Jílové (oba sobota 10.30), Proboštov – Srbice (sobota 14), Bílina – Neštěmice, Ledvice – Žatec, Dobroměřice – Louny (vše sobota 15), Děčín – Litoměřicko (sobota 17), Most-Souš B – Oldřichov (neděle 15)

I. A TŘÍDA

Nové Sedlo – Strupčice (sobota 10.15), Krupka – Klášterec (sobota 10.30), Litvínov – Lenešice, Bohušovice – Ervěnice-Jirkov, Dušníky – Pokratice, Libouchec – Rumburk (vše sobota 17), Spořice – Horní Jiřetín (neděle 14.30), Roudnice – Lovosice (neděle 17)

I. B TŘÍDA, SKUPINA A

Lukavec – Svádov-Olšinky, Trmice – Jiříkov (oba sobota 10.30), Chuderov – Sebuzín (sobota 10.45), Žitenice – Úštěk, Mojžíř – Litoměřicko B (oba sobota 13.30), Hostovice – Úštěk (neděle 16), V. Březno – Neštěmice B, Heřmanov – Malšovice (oba neděle 17)

I. B TŘÍDA, SKUPINA B

Kryry – Blažim, Dubí – Březno (oba sobota 10.30), Chlumec – Málkov, Chlumčany – Údlice (oba sobota 13.30), SK Kadaň – Meziboří (neděle 10.30), Buškovice – Duchcov (neděle 13.30), Černčice – Osek, Louny B – Dobroměřice (oba neděle 17)

8. liga – okresní přebor Litoměřicko

M. Žernoseky – Mšené Lázně, Bechlín – Roudnice n. L B, Libotenice – Křešice, Rovné – Hošťka, Libochovice – Vědomice (sobota, 17), Liběšice – Třebívlice, Travčice – Č. Kopisty/Brňany (neděle, 17)